Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,66 EUR +0,67% (18.03.2021, 11:35)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,73 EUR +1,57% (18.03.2021, 11:21)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (18.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RWE: Positive Geschäftsentwicklung im Corona-Jahr - AktienanalyseEs gibt nicht viele Unternehmen, die von einer positiven Geschäftsentwicklung im Corona-Jahr berichten können - RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) gehört dazu, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Energiekonzern habe 2020 operativ deutlich besser abgeschnitten. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei insbesondere dank eines starken Stromhandels auf 3,2 Mrd. Euro nach zuvor 3,0 Mrd. Euro geklettert. Damit sei das obere Ende der prognostizierten Bandbreite von 2,7 bis 3,0 Mrd. Euro übertroffen worden. "Das vergangene Geschäftsjahr ist für RWE hervorragend gelaufen - trotz der herausfordernden Corona-Krise", habe Vorstandschef Rolf Martin Schmitz resümiert. "Wir haben unsere Prognose deutlich übertroffen. Das ist eine sehr gute Basis, um unseren Wachstumskurs fortzusetzen."Davon sollten auch die Aktionäre profitieren. RWE wolle die Dividende um fünf Cent auf 85 Cent je Aktie erhöhen. 2021 solle sie auf 90 Cent steigen. "Unsere Finanzlage hat sich 2020 weiter verbessert - dank stark gestiegener Einnahmen aus dem operativen Geschäft und unserer Kapitalerhöhung", habe Finanzvorstand Markus Krebber erklärt.Was das Geschäft betreffe, sei RWE hingegen deutlich verhaltener. Wegen des Kälteeinbruchs in den USA vor einigen Wochen rechne der Konzern 2021 mit einem EBITDA-Rückgang auf 2,65 bis 3,05 Mrd. Euro. Der bereinigte Nettogewinn solle zwischen 750 Mio. und 1,1 Mrd. Euro liegen und damit ebenfalls unter dem Ergebnis von 1,2 Mrd. Euro im Corona-Jahr 2020.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: