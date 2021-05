Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,32 EUR +1,13% (20.05.2021, 16:40)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,31 EUR +1,67% (20.05.2021, 16:26)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (20.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Ausbau der Erneuerbaren Energien stehe bei RWE ganz oben auf der Agenda. Um sich für die neue Energiewelt zu rüsten, solle v.a. die Offshore-Windkraft eine wichtige Rolle spielen. In den USA solle nun eine neue Partnerschaft helfen, die ehrgeizigen Ziele zu erreichen und die eigene Position zu stärken.RWE habe mit National Grid ein Partnerschaftsabkommen unterzeichnet, um Offshore-Projekte im Nordosten der USA zu entwickeln, wie RWE Renewables am Donnerstag mitgeteilt habe. Dabei wollten die beiden Unternehmen bei der Offshore-Wind-Auktion für Standorte in der New Yorker Bucht mitbieten. Der Nordosten der USA gilt für Offshore-Projekte als attraktiv. RWE sei bei Offshore-Projekten derzeit v.a. in der Nordsee stark aktiv.Der Wandel zu Erneuerbaren Energien sei richtig. Durch die Partnerschaft mit National Grid dürften sich hier weitere Fortschritte erzielen lassen. Langfristig bleibe die RWE-Aktie interessant. Aufgrund der weiterhin angespannten Branchenstimmung im Green-Tech-Bereich sollten sich Anleger vorerst jedoch weiter auf eine hohe Volatilität einstellen und den Stopp bei 29,80 Euro beachten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: