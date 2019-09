ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (26.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RWE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) charttechnisch unter die Lupe.Aus der Auflösung der Schiebezone der letzten Monate zwischen rund 24,50 EUR und knapp 21 EUR habe die RWE-Aktie inzwischen lehrbuchmäßig Kapital geschlagen. Mittlerweile habe der Versorger das rechnerische Kurspotenzial aus der angeführten Tradingrange von rund 3,50 EUR ausgeschöpft und liefere sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit adidas und MTU um die beste Wertentwicklung im bisherigen Jahresverlauf 2019. Da der Haussetrend bei der RWE-Aktie absolut intakt sei und die Trendfolger MACD bzw. Relative Stärke (Levy) freundlich zu interpretieren seien, sollten Investoren am Ball bleiben. Perspektivisch würden die Analysten sogar ein hinreichendes Anschlusspotenzial sehen, um Kurs auf die Widerstandszone aus den Hochs von 2014 bei gut 30 EUR und dem 23,6%-FibonacciRetracement des gesamten Abwärtsimpulses von Januar 2008 bis September 2015 (30,76 EUR) zu nehmen. Auf der Unterseite könnten Anleger - je nach Risikoneigung - entweder das aktuelle Monatstief (25,82 EUR) oder aber die alten Ausbruchsmarken bei rund 24,50 EUR als Stop-Level zur Sicherung bisher aufgelaufener Kursgewinne heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:27,89 EUR -0,36% (26.09.2019, 08:46)Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:27,91 EUR -1,27% (25.09.2019, 17:35)