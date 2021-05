Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (10.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Papiere von RWE würden am Montag zu den schwächsten Werten im DAX zählen. Nach wie vor gelinge es dem Versorger nicht, sich nachhaltig von der 30-Euro-Marke zu lösen. Die Energiewende werde derweil auch unter neuer Führung konsequent vorangetrieben. Der neue Konzernchef Markus Krebber nenne ehrgeizige Ziele.So wolle RWE in vielen Ländern, auch in den USA, zum führenden Anbieter bei Erneuerbaren Energien aufsteigen. "Über die gesamte Wertschöpfungskette - mit Erzeugung, Speicher- und Wasserstofftechnologien - wollen wir marktführend in unseren Kernmärkten sein, also in Deutschland, anderen Ländern der Europäischen Union, England und in den USA", habe Krebber im Interview mit der "Welt am Sonntag" gesagt."Die entscheidende Wegstrecke der Energiewende liegt ja noch vor uns, und das mit einem gewaltigen Investitionsbedarf", so der Konzernchef. "Sie können also davon ausgehen, das Investitionsprogramm, das vor uns liegt, ist größer ist als jenes, das hinter uns liegt." Der bisherige Finanzplan habe für 2020 bis 2022 Investitionen von fünf Milliarden Euro in erneuerbare Energien und Speicher vorgesehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: