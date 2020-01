Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.01.2020/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Kohleausstieg bleibe bei RWE das bestimmende Thema. An der Börse finde die Höhe der Entschädigungszahlungen Anklang, die Aktie notiere im Bereich des Mehrjahreshochs. Jetzt würden sich auch die kommunalen Großaktionäre äußern. Dabei gebe es sowohl Lob als auch Kritik für die Pläne der Bundesregierung.Der Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (VkA) habe die Einigung zwischen Bund und Ländern begrüßt und gefordert, dass diese nun rasch in Gesetzen und Verträgen umgesetzt werde. Sowohl für den Klimaschutz als auch für die Versorgungssicherheit sei der Kompromiss sinnvoll und notwendig.Deutlich kritischer habe sich Guntram Pehlke, der Chef der Dortmunder Stadtwerke DSW 21, in der "WAZ" geäußert. Die Pläne der Bundesregierung zum Kohleausstieg bezeichnete er als "juristisch fragwürdig, inhaltlich nicht nachvollziehbar und damit nicht akzeptabel". Mit 3,8% sei Dortmund der größte Einzelaktionär unter den Kommunen. "Ich erwarte, dass der RWE-Vorstand im Falle einer Zwangsabschaltung von Steinkohlekraftwerken klagen wird", so Pehlke. "Nur so wird das Management seiner Verantwortung gegenüber den Aktionären gerecht."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: