Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (14.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essener Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Energiekonzern RWE werde wegen des Handelsgeschäfts und der Aussicht auf Nachzahlungen aus Großbritannien optimistischer. Der DAX-Konzern erhöhe nach dem dritten Quartal seine Jahresprognose für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) "RWE Stand Alone "auf 1,8 bis 2,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitgeteilt habe. Bisher habe der Vorstand 1,4 bis 1,7 Milliarden erwartet. Das bereinigte Nettoergebnis sehe das Management jetzt bei 0,9 bis 1,2 Milliarden Euro. Bisher habe die Spanne bei 0,5 bis 0,8 Milliarden Euro gelegen. Das Dividendenziel von 80 Cent pro Aktie für 2019 sei bestätigt worden.In den ersten neun Monaten sei das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1,3 auf 1,5 Milliarden Euro gestiegen. Das bereinigte Nettoergebnis habe sich von 645 Millionen auf 854 Millionen Euro verbessert. Aufgrund der bevorstehenden Neuaufstellung lege RWE weiter zunächst Zahlen für "Stand Alone" vor.Nicht enthalten im EBITDA für RWE stand-alone sei das Ergebnis aus den übernommenen E.ON-Aktivitäten. Für den Zeitraum von September bis zum Jahresende erwarte RWE hier ein bereinigtes EBITDA von 200 bis 300 Millionen Euro, habe RWE am Donnerstagmorgen mitgeteilt. In den vergangenen Wochen habe sich das Erneuerbaren-Geschäft von RWE weiter dynamisch entwickelt: In den USA, Großbritannien und Polen seien weitere Windkraft- und Solarprojekte in Angriff genommen sowie neue Verträge mit Partnern geschlossen worden. Das aktuelle Portfolio von über 9 Gigawatt (GW) solle mit Netto-Investitionen von jährlich bis zu 1,5 Mrd. Euro ausgebaut werden. Derzeit seien rund 2,6 GW im Bau; hinzu komme eine Projektpipeline mit derzeit rund 20 GW.Die Aktie von RWE reagiere am frühen Donnerstagmorgen mit einem Kursplus von gut zwei Prozent. Damit dürfte das Papier seine Korrekturfahrt der vergangenen Wochen beendet haben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link