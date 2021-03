Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (16.03.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Obwohl die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 leicht positiv hätten überraschen können, sei der Ausblick für 2021 hinter den Erwartungen zurückgeblieben, da RWE zu den Verlierern des Kälteinbruchs in Texas im Februar 2021 gehöre.RWE habe mit den Zahlen zum Geschäftsjahr 2020 leicht positiv überraschen können. Das bereinigte EBITDA sei im Jahresvergleich um 7% auf EUR 3.287 Mio. (Konsens: EUR 3.176 Mio.) gestiegen und der bereinigte Nettogewinn von EUR 1.257 Mio. habe ebenso etwas über den Markterwartungen gelegen. Die Dividende für 2020 betrage EUR 0,85 je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2,6% auf den gestrigen Schlusskurs entspreche. Für 2021 sei eine Ausschüttung von EUR 0,90 je Aktie in Aussicht gestellt worden.Das Unternehmen habe im letzten Jahr nur wenige negative Effekte aus der Pandemie verbuchen müssen, so hätten sich einige Inbetriebnahmen von Wind- und Solaranlagen in den USA verzögert und es habe einen Einmaleffekt im Finanzergebnis gegeben. Gleichzeitig sei der Ausbau bei erneuerbare Energien fortgesetzt, weitere Fortschritte bei den Ausgleichszahlungen für den Kohlekraftrückbau erzielt und an der Abwicklung des Vermögenstauschs zwischen RWE und E.ON gearbeitet worden.Das Management erwarte für das laufende Geschäftsjahr 2021 aufgrund der Verluste in den USA im Februar, eines geringeren Handelsergebnisses und sinkender Steuergutschriften ein rückläufiges bereinigtes EBITDA von EUR 2,65 bis 3,05 Mrd. Dies berge Enttäuschungspotenzial gegenüber einem Konsens von EUR 3,2 Mrd. Die Kompensationszahlungen für den Atomausstieg seien im Ergebnisausblick nicht enthalten und sollten Ergebnis erhöhend wirken. Die Kerngeschäftserwartungen für 2022 seien unverändert bei einem EBITDA von EUR 2,55 bis 2,85 Mrd. geblieben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity