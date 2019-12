Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

26,39 EUR +1,15% (16.12.2019, 14:37)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

26,42 EUR +1,73% (16.12.2019, 14:22)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (16.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alicia Höfler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essener Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.RWE gehöre am Montag zu den größten Gewinnern im DAX. Gleich zwei positive Meldungen hätten den Kursanstieg der RWE-Aktie provoziert. Zum einem erwäge die Stadt Dortmund, als größter kommunaler Einzelaktionär, weitere Aktien von dem Energieversorger zu kaufen. Zum anderen würden sich die Neuerungen im deutschen Klimapaket positiv auswirken.Gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" habe Ullrich Sierau, der Dortmunder Oberbürgermeister, sein wirtschaftliches Interesse betont. Der Konzern sei gestärkt und entwickle sich "fundamental weiter". RWE habe ein "riesiges Potential". Mit den Dividenden von RWE (aktuell 0,80 Euro je Aktie) solle das Defizit im schienengebunden ÖPNV gedeckt und somit die lokale Klimastrategie weiter vorangetrieben werden.Auch die Stadt Essen halte an ihrer Beteiligung fest. Dagegen hätten sich die Städte Bochum und Düsseldorf dazu entschieden, ihre Anteile am Energiekonzern zu verkaufen. Das könnte vor allem Wahlkampfgründe haben.Die neuen Beschlüsse zum Klimapaket, also die Erhöhung des CO2-Preises von 10 auf 25 Euro, würden sich ebenfalls positiv auf die Versorger auswirken. Würden sie doch bei den Konzernen zu zusätzlichen Einnahmen führen, die zur Senkung der EEG-Umlage vorgesehen seien. Je höher der CO2-Preis steige, desto höher seien die Entlastungen bei der EEG-Umlage zur Förderung von Ökostrom. Hiervon würden vor allem Konzerne wie RWE und E.ON profitieren, die auf Ökostrom setzen würden.Insbesondere RWE-Anleger sollten die politische Entwicklung in Deutschland weiter beobachten. Wer bereits investiert ist, lässt die Gewinne mit Stoppkurs bei 20,60 Euro laufen, so Alicia Höfler von "Der Aktionär". Neuengagements hätten keine Eile. (Analyse vom 16.12.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link