Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (08.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Nach dem überraschenden Rodungsstopp am Hambacher Forst habe der Konzern am Freitag eine Gewinnwarnung veröffentlichen müssen. Das Wertpapier sei danach deutlich unter Druck gekommen. Doch Investoren sollten deshalb nicht in Panik verfallen. Auch die Experten würden trotz des Rückschlags weiter zum Kauf der RWE-Aktie raten.Analyst John Musk von RBC sehe RWE sogar nach wie vor als "Top-Pick" mit einem Kursziel von 27,50 Euro. Die Auswirkungen des Gerichtsbeschlusses zum Hambacher Forst auf das Kohlegeschäft seien zwar bedeutend. Trotz der negativen Folgen glaube er jedoch nicht daran, dass die Dividendenplanungen für 2018 und 2019 davon beeinflusst würden.Ähnlich optimistisch habe sich Deepa Venkateswaran von Bernstein Research geäußert. Dass RWE in diesem und möglicherweise im nächsten Jahr keine Rodungen durchführen könne, werde operativ zwar bedeutende kurzfristige Auswirkungen haben. Der Stopp sei aber noch kein Hinweis auf das finale Ergebnis in dem Streitfall. Die Expertin habe das "outperform"-Rating mit einem Kursziel von 25 Euro bestätigt.Neueinsteiger sollten deshalb abwarten, dass sich das kurzfristig negative Sentiment beruhigt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen RWE-Aktienanalyse. (Analyse vom 08.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: