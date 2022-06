Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

41,09 EUR +0,27% (07.06.2022, 09:38)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

41,09 EUR +0,22% (07.06.2022, 09:23)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (07.06.2022/ac/a/d)



Mit dem Mega-Deal rund um die Zerschlagung von innogy hätten die beiden DAX -Versorger E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) und RWE die Energiebranche aufgewirbelt. RWE decke seitdem wieder die gesamte Palette der Stromerzeugung ab, E.ON konzentriere sich auf das Netzgeschäft. Doch wegen einer Klage müssten die Konzerne nun noch einmal um den Deal bangen.Elf kommunale Versorger wie Mainova aus Frankfurt oder Teag aus Thüringen hätten eine Nichtigkeitsklage gegen die Entscheidung der EU-Kommission eingereicht, die den innogy-Deal genehmigt habe. Wie das "Handelsblatt" nun berichte, werde das Europäische Gericht (EuG) am 15. Juni in einer Verhandlung prüfen, ob die Genehmigung der Transaktion rechtens gewesen sei.Beklagte sei zwar die EU-Kommission. Doch im schlimmsten Fall könnten E.ON und RWE die Transaktion rückabwickeln müssen. Bekämen die Kläger Recht, müsste allerdings zunächst einmal die EU-Kommission den Deal erneut prüfen. Angesichts der langwierigen Prüfung erscheine es aktuell eher unwahrscheinlich, dass sich an der Entscheidung etwas ändern werde.