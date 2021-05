Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,88 EUR -0,62% (17.05.2021, 09:20)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,18 EUR +0,28% (17.05.2021, 09:05)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (17.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Rund 4,35 Milliarden Euro würden RWE und die Leag als Entschädigungen für den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung erhalten. Der DAX-Konzern benötige das Geld, um den Wandel zu Erneuerbaren Energien und die damit verbundenen Investitionen stemmen zu können. Laut Medienberichten sei die Formel dafür aber veraltet gewesen.Laut einem Bericht des "Spiegel" und des Recherchenetzwerks "Correctiv" lägen den Berechnungen des Bundeswirtschaftsministeriums CO2-Preise für den Europäischen Emissionshandel von rund 17 Euro pro Tonne CO2 zugrunde. Das sei im Januar 2020 gewesen - bereits Ende 2018 habe der Preis je Tonne aber bei 22 Euro gelegen. Inzwischen seien es sogar mehr als 50 Euro.Bei einem niedrigeren CO2-Preis würden die Kohlekonzerne, die viel CO2 verbrauchen und entsprechend Emissionsrechte kaufen müssten, mehr Gewinn machen. Auch die Entschädigungssumme falle dann höher aus. Im Umkehrschluss bedeute das: Eine Neuberechnung mit höheren CO2-Preisen könnte eine niedrigere Entschädigung ergeben. Das Wirtschaftsministerium habe gegenüber "Spiegel" und "Correctiv" allerdings ohnehin erklärt, dass die Formel "keinen Eingang in die Kabinettsfassung" des Kohleausstiegsgesetzes gefunden habe.Es gilt weiter: Dabeibleiben und Stopp bei 29,80 Euro beachten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link