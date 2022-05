Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

43,52 EUR +1,85% (20.05.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

43,12 EUR +1,53% (20.05.2022, 17:39)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (23.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Auch in der abgelaufenen Handelswoche habe sich die RWE-Aktie von den Turbulenzen an der Börse völlig unbeeindruckt gezeigt. Mit hoher relativer Stärke sei der Essener Versorger vielmehr von einem Mehrjahreshoch zum nächsten geklettert. Angesichts der Bewertung scheine allerdings weiterhin Luft nach oben zu sein. Die Experten würden sich sehr bullish zeigen.28 Analysten würden derzeit laut der Nachrichtenagentur Bloomberg den DAX-Titel covern. 23 davon würden zum Kauf raten, dem stehe nur eine einzige Verkaufsempfehlung gegenüber. Viermal laute das Votum zudem "halten". Das durchschnittliche Kursziel von 28,71 Euro liege noch 11,3% über dem aktuellen Kurs - der Trend zeige jedoch klar nach oben. Noch im Februar habe das durchschnittliche Ziel nur bei unter 43 Euro gelegen, seitdem hätten sich Sentiment und Analystenmeinungen massiv aufgehellt.Die Analysten würden RWE viel zutrauen. Mit dem politischen Rückenwind, dem starken Chartbild und einer noch immer attraktiven Bewertung spreche tatsächlich viel für den Versorger. Die RWE-Aktie bleibe auch nach dem neuen Mehrjahreshoch einer der Favoriten im DAX, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.05.2022)Börsenplätze RWE St.-Aktie: