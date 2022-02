Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.RWE treibe seine ehrgeizigen grünen Pläne weiter voran. Der Versorger wolle gemeinsam mit dem Gasproduzenten Neptune Energy bis 2030 in der niederländischen Nordsee eine große Wasserstoff-Erzeugungsanlage errichten. Geplant sei eine Pilotanlage mit einer Elektrolyseur-Kapazität von 300 bis 500 Megawatt, hätten die Unternehmen am Dienstag berichtet.Zum Vergleich: Die aktuell größten Elektrolyseanlagen in Deutschland hätten laut RWE eine Kapazität von rund 20 Megawatt. Wasserstoff solle als Grundstoff für die Industrie und als Brennstoff für die Energiewirtschaft eine zentrale Rolle auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft spielen.Der für die Wasserstoffgewinnung nötige Strom solle von auf See installierten Windrädern klimaneutral erzeugt werden. Das Projekt mit dem Namen "H2opZee" solle den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in den Niederlanden und die niederländische Energiewende unterstützen, habe es geheißen. Anlass der Mitteilung sei die Unterzeichnung einer Vereinbarung der beiden Unternehmen gewesen. In einer ersten Phase solle jetzt eine Machbarkeitsstudie erstellt werden.Der auf See erzeugte Wasserstoff solle über eine bestehende Gasleitung an Land kommen. Die Leitung habe eine Kapazität von 10.000 bis 12.000 Megawatt und sei damit bereits für den weiteren Ausbau der grünen Wasserstoffproduktion im Gigawattmaßstab in der Nordsee geeignet, hätten die Unternehmen betont. Zum Vergleich: Die Bundesregierung wolle dafür sorgen, dass im Jahr 2030 in Deutschland 10 Gigawatt Erzeugungskapazität installiert seien. RWE wolle mit dem Projekt zeigen, "dass Offshore-Wind die ideale Energiequelle ist, um grünen Wasserstoff in großem Maßstab zu produzieren".Das Mega-Projekt sei beeindruckend. RWE untermauere damit seine starke Position bei sauberen Energien. In der Bewertung der Aktie werde das grüne Portfolio aber trotz starker Kursentwicklung nach wie vor nicht angemessen widergespiegelt.Der Versorger bleibt auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2022)Mit Material von dpa-AFX