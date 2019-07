Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

24,32 EUR +0,70% (25.07.2019, 15:32)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

24,36 EUR +0,91% (25.07.2019, 15:46)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (25.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Defensive Aktien seien am Donnerstag wieder gefragt. Zu den Top-Gewinnern im DAX zähle auch der Versorger RWE. Als zinssensitiver Wert gelte RWE als einer der Profiteure vom anhaltenden Niedrigzinsumfeld. In den kommenden Wochen stünden nun vor allem die Zahlen am 14. August und die Entscheidung über den innogy-Deal mit E.ON im Fokus.Traditionell würden Versorger als Profiteure von niedrigen Zinsen gelten. Einerseits würden die Konzerne wegen hoher Investitionsanforderungen häufig relativ hohe Schulden aufweisen, die bei niedrigen Zinsen günstiger zurückgezahlt werden könnten. Andererseits würden die Papiere der Energiekonzerne als eine Art Zinsersatz gelten. Hintergrund: Strom werde immer benötigt, die Erträge der Konzerne seien entsprechen stabil - zudem würden die Aktien meist hohe Dividenden abwerfen.Das freundliche Umfeld für RWE habe die Aktie am Donnerstag auf den höchsten Stand seit April 2015 getrieben. Um nachhaltig nach oben auszubrechen, brauche es aber weitere Impulse. Diese könnten von den Quartalszahlen am 14. August geliefert werden. Wichtig wäre zudem, dass die EU-Kommission den Verkauf der Tochter innogy an E.ON absegne - nur dann könne sich RWE auf seine neue Rolle konzentrieren, bei der die komplette Palette der Stromerzeugung abgedeckt werden solle. Fantasie bringe dabei vor allem die Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien."Der Aktionär" spekuliert im Aktien-Musterdepot auf dieses Szenario, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 25.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: