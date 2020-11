Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

35,01 EUR +2,28% (13.11.2020, 15:33)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,99 EUR +1,98% (13.11.2020, 15:21)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (13.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Nach den soliden Zahlen am Donnerstag und positiven Analystenstimmen könne die RWE-Aktie am Freitag weiter zulegen. Dabei habe der DAX-Titel auch ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Gelinge es nun endlich, nachhaltig über die 35-Euro-Marke zu springen, wäre noch viel Luft nach oben.Schwung für die Aktie würden weiter positive Analysteneinschätzungen nach den Zahlen liefern. Nachdem es gestern bereits einen Ritterschlag von Goldman Sachs gegeben habe, zeige sich nun auch Morgan Stanley äußerst optimistisch. RWE sei eine der interessantesten Aktien für 2021, so Analyst Robert Pulleyn. Das Wachstum bei Erneuerbaren Energien gewinne zunehmend an Kontur. Er habe das Kursziel von 40 auf 44 Euro angehoben - das Votum laute "overweight".Zum Kauf rate auch Ahmed Farman von Jefferies. Er sehe viele positive Aspekte bei den Zahlen und den fairen Wert der Aktie bei 40 Euro.Für die Aktie gelte es nun, das neue Mehrjahreshoch zu bestätigen. RWE notiere derzeit auf dem höchsten Stand seit 2012. Zuletzt sei die Aktie noch mehrfach am Widerstandsbereich bei 35 Euro gescheitert. Werde dieser nun nachhaltig überwunden, sollte es schnell bis rund 37 Euro gehen. Oberhalb dieser Marke wäre der Weg nach oben vorerst frei - Kurse bis 48 Euro könnten möglich sein.Anleger geben kein Stück aus der Hand und lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link