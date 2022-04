Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (25.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Während der DAX am Montag einmal mehr deutliche Verluste verkraften müsse, würden sich defensive Aktien relativ gut schlagen. Entsprechend gehöre die Versorgerbranche zu den stärksten Sektoren. Im DAX sei RWE einer der wenigen Titel, die im Plus notieren würden. Zusätzlichen Schwung verleihe dabei eine neue bullishe Studie der Deutschen Bank.Seit Wochen würden sich Aktien mit Green-Tech-Bezug deutlich besser als der Gesamtmarkt entwickeln. Die voranschreitende Energiewende und die neuen klimapolitischen Pläne vieler westlicher Länder würden für neues Auftrags- und Umsatzpotenzial sorgen. Zudem würden die Investoren dem Sektor höhere Bewertungen zugestehen.Die Deutsche Bank habe derweil die Kaufempfehlung für die RWE-Aktie bestätigt. Das Kursziel hätten die Experten von 44 auf 48 Euro erhöht. Auf dem gegenwärtigen Niveau würden sie dem DAX-Titel damit ein Potenzial von gut 20 Prozent zusprechen.Anleger können auf dem aktuellen Niveau weiter zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link