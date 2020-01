Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (17.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem starken Jahresauftakt habe die RWE-Aktie inzwischen ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Erstmals seit 2014 notiere der Versorger wieder über der 30-Euro-Marke. Für Rückenwind würden vor allem die überraschend hohen Entschädigungszahlungen für den Kohleausstieg sorgen. RWE-Chef Rolf Martin Schmitz spreche nun Klartext.Nach der Kohle-Einigung zwischen Bund, Ländern und Energiekonzernen fordere Schmitz die Aktivisten im Hambacher Forst auf, den Wald zu verlassen. "Für die Aktivisten gibt es keinen Grund mehr, im Hambacher Forst zu bleiben. Es wird spätestens jetzt Zeit, dass sie dort endlich ihre Baumhäuser abbauen", habe er der "Rheinischen Post" gesagt.Der Bund, die Kohle-Länder Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen sowie die Konzerne hätten sich in der Nacht zum Donnerstag über den Fahrplan für den Kohleausstieg in Deutschland geeinigt. Demnach solle der zwischen Köln und Aachen gelegene Hambacher Forst dauerhaft erhalten bleiben - er sollte ursprünglich dem Hambacher Braunkohle-Tagebau weichen und sei zum Symbol geworden für den Kampf von Klimaschützern gegen die Kohlebranche.Von 2030 an wolle RWE nur noch den nahegelegenen Tagebau Garzweiler betreiben. Umweltverbände hätten bereits Proteste angekündigt. Zum Zeitplan für den Tagebau Hambach habe RWE-Chef Schmitz der "Rheinischen Post" gesagt: "Der Abbau in Hambach geht bis 2022 weiter zurück. Bis die Kohlegewinnung ganz eingestellt ist, wird es 2029 werden." Damit werde klar, "dass Garzweiler unverändert gebraucht wird".RWE bekomme Milliarden vom Bund. Klar sei aber auch, dass der Kohleausstieg den Konzern vor große Herausforderungen stelle. Langfristig dürfte sich die Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien aber auszahlen. Höhere Kurse seien so möglich.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2020)Mit Material von dpa-AFX