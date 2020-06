Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (17.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im weiter freundlichen Marktumfeld gehöre RWE am Mittwoch erneut zu den stärksten Aktien im DAX. Der Titel löse sich von der 30-Euro-Marke und klettere wieder in Richtung des Erholungshochs bei 31,82 Euro. Schwung verleihen optimistische Analystenstudien.Durch den Anstieg festige RWE den kurzfristigen Aufwärtstrend, der nach dem Coronavirus-Crash im März eingeschlagen worden sei. Am Montag drohte dieser zu brechen und die Aktie auch unter die charttechnisch relevante 21-Tage-Linie zu fallen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Mit dem nun eventuell zweiten Gewinntag in Folge werde diese Scharte wieder ausgewetzt.Mit dem HSBC-Analysten Adam Dickens sei am Mittwoch ein weiterer Experte mit einer Kaufempfehlung unter die Optimisten gegangen. Er habe die RWE-Aktie von "hold" auf "buy" heraufgestuft und sehe das Kursziel fortan bei 37 Euro, was derzeit von kaum einem anderen Analysten überboten werde. Berenberg-Experte Andrew Fisher habe sein Kursziel am Mittwoch mit nun 35,50 Euro nicht ganz so deutlich nach oben geschraubt, sehe damit aber immer noch reichlich Potenzial und rate weiterhin zum Kauf der RWE-Aktie.Anleger können deshalb nach wie vor zugreifen und den langen Wandel des Unternehmens mitbegleiten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: