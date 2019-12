Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (05.12.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktie gehört 2019 zu den stärksten deutschen DAX-Aktien - für weitere Fantasie ist gesorgt - AktienanalyseKandidat für eine Jahresendrally auf dem deutschen Kurszettel ist RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Papiere würden 2019 mit einem Plus von knapp 38 Prozent zu den stärksten DAX-Aktien gehören. Dabei sei der Titel lange Zeit von Anlegern verschmäht worden. Zwischen 2008 und 2015 sei der Titel um mehr als 90 Prozent abgestürzt. Ausgangspunkt für die neue Beliebtheit bei Investoren sei die Neuordnung der deutschen Energiebranche gewesen. Mit dem Deal zwischen E.ON und RWE sei der Essener Kohlestromkonzern auf einen Schlag zu einem der größten Ökostromproduzenten der Welt aufgestiegen. In Europa sehe sich RWE schon als Nummer drei bei den Erneuerbaren Energien, bei Offshore-Windenergie sogar weltweit als Nummer zwei und insgesamt bei Windenergie global auf Rang vier."Diese Positionen wollen wir halten - und am liebsten ausbauen", habe die neue Chefin der RWE-Ökostromsparte, Anja-Isabel Dotzenrath, zum Handelsblatt gesagt. "Unser Anspruch ist es, bei allen Technologien, auf die wir setzen, führend zu sein." Die Managerin wolle zwar in Europa weiter eine starke Rolle spielen, plane aber bereits die Expansion in neue Länder: "Asien ist sehr attraktiv. Vor allem bei Offshore-Windenergie, aber auch bei Onshore-Wind und Solarenergie." Ihre gesamte Strategie wolle Dotzenrath auf dem RWE-Kapitalmarkttag im März 2020 präsentieren. Dadurch sei für Fantasie gesorgt.Kurzfristig könnten die Window-Dressing-Effekte für einen Kursschub sorgen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 48/2019)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:25,90 EUR +0,62% (05.12.2019, 11:21)