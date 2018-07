Termine



Die RWE AG präsentiere am 14. August 2018 den Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2018 und am 14. November 2018 die Quartalszahlen für das dritte Quartal 2018.



Mit Blick auf das Chartbild der RWE-Aktie der letzten fünf Jahre zeige sich ein eher uneinheitliches Bild. Auffällig sei eine recht starke Abwärtsbewegung von Ende 2014 bis Oktober 2015. Aus dem Kursbereich um die Marke von rund 30,00 EUR sei es kurzzeitig hinab bis auf weniger als 10,00 EUR gegangen. Von dort habe sich der Wert nur schleppend erholt und rangiere derzeit wieder knapp oberhalb von 20,00 EUR - der vergangene Freitagsschlusskurs habe im Bereich von rund 21,60 EUR gelegen. Der Kursbereich 21,00/21,50 EUR sollte jetzt recht interessant sein. Kurse darüber wären gegebenenfalls prädestiniert, für ein weiteres Steigen der Aktie zu sorgen, wobei die Marken 23,50 EUR und

folgend 25,00 EUR als realistische Ziele angenommen werden könnten. Sollte es jedoch erneut unter 21,00 EUR gehen und folgend auch der Unterstützungsbereich bei 20,00 EUR nicht halten können, so sollten Käufe zurückgenommen werden, da ein erneuter Rutsch in Richtung 16,00 EUR ebenfalls denkbar wäre. (Analyse vom 16.07.2018)



Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

21,76 EUR +0,55% (16.07.2018, 10:17)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

21,74 EUR +0,56% (16.07.2018, 10:32)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (16.07.2018/ac/a/d)

Berlin (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die RWE AG sei eine Holdinggesellschaft der RWE-Gruppe und gehöre zu den führenden Energieversorgern Europas. Die Konzernstruktur untergliedere sich in iInnogy SE, RWE Generation SE, RWE Power AG, RWE Nuclear GmbH, RWE Supply & Trading GmbH und RWE Technology International GmbH. Diese Konzernsegmente hätten im Jahr 2017 mit rund 60.000 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von rund 45 Mrd. Euro erwirtschaftet- Insgesamt seien 202,2 Mrd. Kilowattstunden Strom erzeugt worden, der Außenabsatz von Strom habe 261,1 Mrd. Kilowattstunden und der Außenabsatz von Gas 254,1 Kilowattstunden betragen. Die RWE AG habe ihren Sitz in Essen und werde von CEO Rolf Martin Schmitz geleitet.RWE-Beteiligung an Innogy auf dem Weg zu E.ONinnogy, die börsennotierte Tochtergesellschaft der RWE AG vertreibe Verteilnetze, Energie und sei in der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien tätig. Bereits im März 2018 habe die RWE mit dem DAX-Konzern E.ON ein Tauschgeschäft vereinbart. Mittlerweile halte E.ON rund 82,3 Prozent der innogy-Anteile. Nachdem E.ON das innogy-Aktienpaket übernommen habe, solle RWE am E.ON-Konzern in entsprechender Bewertung beteiligt werden. Mit dem vollständigen Übergang der innogy-Anteile auf E.ON wird RWE dann ein reiner Stromproduzent sein, der sich mit der Erzeugung von Strom aus konventioneller und erneuerbarer Energie befasse. Bis zum endgültigen Abschluss dieser Transaktion werde die innogy jedoch noch in den RWE-Büchern geführt.Details zur AktieDie RWE-Aktien seien erstmals 1922 an der Berliner Börse gehandelt worden und seien seit Beginn der DAX-Berechnungen Mitglied im deutschen Leitindex. Seit der Kapitalmaßnahme im Dezember 2013 liege das Grundkapital der Gesellschaft bei 1,574 Mrd. EUR und verteile sich auf 575,745 Mio. Stammaktien sowie auf 39 Mio. Vorzugsaktien. Die Wertpapiere könnten mit dem Symbol "RWE" über die Börsenplätze Frankfurt, Düsseldorf und Xetra sowie über den Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart gehandelt werden. Außerdem gebe es in den USA noch ein ADR-Programm. Ein ADR stehe in einem Bezugsverhältnis von 1:1 zu einer RWE-Stammaktie.Der größte Anteilseigner des Konzerns seien die Stadt Dortmund mit 6,27 Prozent, BlackRock mit 4,93 Prozent, Credit Suisse mit 3,85 Prozent und die Stadt Essen mit 3,26 Prozent. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie um rund 4,20 Prozent an Wert verloren, während der DAX um rund 52 Prozent habe hinzugewinnen können. Langfristig seien die Aktien von RWE somit Underperformer. Allerdings hätten die Wertpapiere des Energiekonzerns seit Jahresanfang um rund 27 Prozent zugelegt - dagegen sehe der DAX wahrhaftig "alt aus". Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 12,44 Mrd. EUR. Die Aktie hätten in den letzten 52 Wochen 23,315 EUR im Hoch und 14,705 EUR im Tief gekostet.Die Analysten von Barclays, Berenberg, Bernstein, CFRA, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DZ Bank, Exane BNP, Goldman Sachs, HSBC, Independent Research, Jefferies, JPMorgan, Kepler Cheuvreux, Macquarie, Merrill Lynch, Morgan Stanley, NordLB, Oddo BHF, RBC Capital, Société Génerale, und UBS hätten seit Jahresbeginn Analysen zur Aktie von RWE angefertigt. Von den 23 Analysen mit einer Kurszielangabe (die Analysten von Goldman Sachs seien die Angabe eines Kursziels schuldig geblieben) liege das höchste Kursziel bei 27,00 EUR (Merrill Lynch vom 5. Juli 2018 und Commerzbank vom 10. Mai 2018) und das niedrigste Kursziel bei 14,50 EUR (Exane BNP vom 20. Februar 2018). Das Durchschnittskursziel liege bei 21,53 EUR. Zöge man nur die aktuelleren Analysen vom Juni und Juli heran, so ergäbe sich ein Durchschnittskursziel von 24,59 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 21,60 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Fundamentaldaten 2017Bei RWE werde jeweils zum 31.12. gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2017 habe bei 44,585 Mrd. EUR gelegen, das EBIT bei 3,056 Mrd. EUR und das Finanzergebnis sei mit einem Minus von 751,0 Mio. EUR ausgewiesen worden. Der Jahresüberschuss sei mit 1,9 Mrd. EUR testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe bei 3,09 EUR gelegen. Der Konzern habe eine Dividende in Höhe von 0,50 EUR für die Stammaktien und eine Dividende von 0,50 EUR für die Vorzugsaktien ausgekehrt. Außerdem sei eine Sonderdividende in Höhe von 1,00 EUR gezahlt worden und die Ausschüttungssumme habe damit insgesamt 922,1 Mio. EUR betragen. Die Gesellschaft habe für 2017 liquide Mittel in Höhe von 3,933 Mrd. EUR ausgewiesen. Das wirtschaftliche Eigenkapital habe bei 7,7 Mrd. EUR gelegen und das gezeichnete Kapital bei 1,574 Mrd. EUR. Die Verbindlichkeiten seien mit 57,068 Mrd. EUR angegeben worden. Die Eigenkapitalquote sei mit 23,6 Prozent ausgewiesen worden. Die Bilanzsumme betrage 69,059 Mrd. EUR und das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 59.547 Mitarbeiter beschäftigt.Bilanzprognosen für 2018 und 2019Die Umsätze könnten 2018 43,65 Mrd. EUR und 2019 44,30 Mrd. EUR betragen. Das EBITDA könnte 2018 bei 5,10 Mrd. EUR und 2019 bei 5,25 Mrd. EUR eintreffen, das EBIT werde für 2018 mit 3,03 Mrd. EUR und für 2019 mit 3,13 Mrd. EUR prognostiziert. Der Gewinn je Aktie käme gemäß der Schätzung 2018 auf 1,45 EUR und 2019 auf 1,66 EUR. Die Dividende je Stammaktie könnte sich 2018 bei 0,70 EUR und 2019 bei 0,80 EUR befinden. Für das Jahr 2018 könnte ein Cashflow je Aktie von 5,67 EUR und 2019 von 5,63 EUR testiert werden. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 bei 11,05 EUR und 2019 bei 12,01 EUR liegen. Die Nettoverschuldung in Höhe von 6,87 Mrd. EUR im Jahr 2018 könnte sich 2019 auf 6,44 Mrd. EUR leicht absenken.