Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) ist einer der fünf führenden Strom- und Gasanbieter in Europa. Mit seinem Know-how bei der Gewinnung von Braunkohle, der Stromerzeugung aus Gas, Kohle, Kernkraft und regenerativen Quellen, dem Energiehandel sowie der Verteilung und dem Vertrieb von Strom und Gas ist RWE auf allen Stufen der Energiewertschöpfungskette tätig. Seine rund 60.000 Mitarbeiter versorgen 16 Millionen Stromkunden und 7 Millionen Gaskunden zuverlässig und zu fairen Preisen mit Energie. Im Geschäftsjahr 2014 hat RWE einen Umsatz von 48 Milliarden Euro erwirtschaftet.



Der Markt von RWE ist Europa. Gemessen am Absatz ist RWE dort die Nr. 3 bei Strom und die Nr. 5 bei Gas. In Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien gehört RWE bei beiden Produkten zu den größten Anbietern. In Tschechien ist RWE die Nr. 1 im Gasgeschäft. Auch in anderen Märkten Zentralost- und Südosteuropas hat RWE führende Positionen.



Der europäische Energiesektor wandelt sich grundlegend. Politische Eingriffe erschweren das Geschäft von RWE. Außerdem führt der subventionierte Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland zu rückläufigen Margen und Einsatzzeiten konventioneller Kraftwerke. All das hat massive Auswirkungen auf die Ertragslage von RWE. Um in diesem Umfeld zu bestehen, hat RWE das Programm "RWE 2015" gestartet. Es sieht umfangreiche Maßnahmen zur Kostensenkung und Erlössteigerung vor. Investitionskürzungen und Schuldenabbau sollen die finanzielle Flexibilität von RWE erhöhen. Außerdem strebt RWE eine Unternehmenskultur an, die den Einzelnen darin bestärkt, mit Kreativität und Mut notwendige Veränderungen voranzubringen.



Trotz schwieriger Rahmenbedingungen leistet RWE seinen Beitrag zur Weiterentwicklung des europäischen Energiesystems - und zeichnet sich dabei durch Glaubwürdigkeit und Leistungsstärke aus. RWE investiert in den Ausbau der erneuerbaren Energien und in die Modernisierung seiner Netze. Und RWE nutzt Marktchancen, die sich ihm durch neue Kundenbedürfnisse eröffnen: mit einer breiten Palette innovativer Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Energie. (03.01.2017/ac/a/d)



Nachdem sich die Aktie von RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres noch in einer volatilen Seitwärtsphase halten konnte, dabei allerdings ein Tief bei 9,98 Euro erreichte, hielt der im Juni und Juli gesehene Anstieg der Notierungen bis auf ein Hoch bei 16,49 Euro nicht lange an, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das zweite Halbjahr sei von übergeordnet fallenden Kursen geprägt gewesen, die ihr Tief im Dezember bei 11,02 Euro erreicht hätten. Dort allerdings sei die RWE-Aktie erneut nach oben umgedreht und sei seitdem um fast zehn Prozent angestiegen. Zum Start ins neue Jahr hätten die Notierungen sogar die 12-Euro-Marke überwunden. Das erste Ziel einer wiederum steigenden Aktie könnte die aktuell um 13,28 Euro verlaufende 200-Tage-Linie darstellen. Darüber könnte eine fallende Gerade früherer Hochs um derzeit 14 Euro einen weiteren Widerstand bedeuten.Nach unten sollte die RWE-Aktie aber nicht mehr das Tief bei 11,02 Euro, ihren tiefsten Stand seit April, unterschreiten, da hierdurch erneut die 10-Euro-Marke in den Fokus rücken könnte, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 03.01.2017)