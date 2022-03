Kursziel

RWE-Aktie

(EUR) Rating

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 45,00 Buy Jefferies Ahmed Farman 24.03.2022 52,00 Overweight Barclays Peter Crampton 21.03.2022 50,00 Outperform RBC Capital Markets John Musk 20.03.2022 53,00 Conviction Buy Goldman Sachs Alberto Gandolfi 16.03.2022 39,00 Buy UBS Sam Arie 15.03.2022 47,50 Outperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 15.03.2022 45,00 Kaufen DZ BANK Werner Eisenmann 15.03.2022 64,00 Overweight J.P. Morgan Vincent Ayral 15.03.2022



Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

37,56 EUR +0,56% (25.03.2022, 08:25)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

37,55 EUR +0,59% (24.03.2022)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (25.03.2022/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 64,00 oder 39,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG hat am 15.03.2021 seine Zahlen für das vierte Quartal 2021 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 15. März zu entnehmen ist, gehe der Energiekonzern davon aus, im laufenden Geschäftsjahr an das operative Ergebnis von 2021 anknüpfen zu können. RWE habe die Mitte Februar erhöhte Prognose bestätigt. Darin seien allerdings die "schwer abzuschätzenden" Folgen des Ukraine-Kriegs nicht enthalten, habe der Konzern bei der Vorlage seiner endgültigen Geschäftszahlen für 2021 mitgeteilt.Im vergangenen Jahr habe RWE dank des Energiehandels und höherer Ergebnisbeiträge aus der konventionellen Stromerzeugung die eigenen Erwartungen übertroffen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) des Jahres 2021 habe wie bereits bekannt 3,65 Milliarden Euro betragen. Gut drei Viertel davon seien auf das Kerngeschäft mit den Segmenten Energiehandel, Off- und Onshore von Wind und Solar sowie Wasser, Biomasse und Gas entfallen. Im laufenden Jahr solle das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Konzernebene mindestens 3,6 Milliarden Euro erreicht werden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, hat Vincent Ayral, Analyst von J.P. Morgan, den Titel in einer Studie vom 15.03.2022 weiterhin auf der "overweight" belassen. Das Kursziel von 64,00 Euro wurde bestätigt. Angesichts der bereits bekannten Daten habe das Zahlenwerk des Energiekonzerns wenig Überraschungen geboten, so der Analyst. Zahlen und Ausblick würden sich unterdessen solide gestalten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RWE-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur RWE-Aktie auf einen Blick: