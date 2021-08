Kursziel

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 45,00 Outperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 08.08.2021 38,30 Buy Berenberg Andrew Fisher 04.08.2021 42,00 Overweight Barclays Peter Crampton 03.08.2021 32,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 02.08.2021 51,00 Conviction Buy Goldman Sachs Alberto Gandolfi 30.07.2021 33,50 Halten DZ BANK Werner Eisenmann 30.07.2021 45,00 Buy Jefferies Ahmed Farman 30.07.2021 42,00 Outperform RBC Capital Markets John Musk 30.07.2021 37,00 Buy Deutsche Bank James Brand 22.06.2021 40,00 Kaufen NordLB Holger Fechner 20.05.2021

Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,31 EUR +0,22% (11.08.2021, 08:05)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,30 EUR +1,00% (10.08.2021)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (11.08.2021/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 51,00 oder 32,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG wird am 12. August 2021 seine Zahlen für das zweite Quartal 2021 vorlegen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30. Juli zu entnehmen ist, rechne der Energiekonzern 2021 wegen eines starken Handelsgeschäfts im ersten Halbjahr mit einem besseren Ergebnis als bisher. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn werde jetzt ein Wert zwischen 1,05 und 1,45 (2020: 1,2) Milliarden Euro erwartet. Die neue Spanne liege damit 300 Millionen Euro über der alten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, hat Alberto Gandolfi, Analyst von Goldman Sachs, den Titel in einer Studie vom 30.07.2021 nach angehobenen Jahreszielen weiterhin auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel von 51,00 Euro wurde bestätigt. Gandolfi habe das starke Energiehandelsgeschäft des Versorgers gelobt.Die niedrigste Kursprognose für die RWE-Aktie kommt von Independent Research. Analyst Sven Diermeier hat den Titel in einer Analyse vom 02.08.2021 weiterhin mit "halten" bewertet und das Kursziel von 33,00 auf 32,00 Euro gesenkt. RWE habe in H1 im Bereich Energiehandel ein bereinigtes EBIT von 525 Mio. Euro erwirtschaftet, was bereits über der bisherigen Gesamtjahres-Guidance liege. Entsprechend sei der 2021er Bereichs-Ausblick angehoben worden. Für alle anderen Bereiche habe RWE das Ergebnisziel unverändert belassen. Folglich habe RWE den Ergebnisausblick für die Konzernebene erhöht. Damit bestehe nun wieder die Möglichkeit, dass RWE ergebnisseitig über dem Vorjahresniveau herauskomme. Die Dividendenindikation für 2021 sei unverändert geblieben (0,90 Euro/Aktie).