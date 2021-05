Kursziel

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 35,70 Outperform Credit Suisse Wanda Serwinowska 07.05.2021 37,00 Buy Deutsche Bank James Brand 04.05.2021 47,00 Conviction Buy Goldman Sachs Alberto Gandolfi 27.04.2021 43,00 Buy Jefferies Ahmed Farman 14.04.2021 44,50 Outperform Bernstein Research Jonas Oxgaard 25.03.2021

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (11.05.2021/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 47,00 oder 35,70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG wird am 12. Mai 2021 seine Zahlen für das erste Quartal 2021 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, hat Alberto Gandolfi, Analyst von Goldman Sachs, den Titel in einer Studie vom 27.04.2021 weiterhin auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 47,00 Euro belassen. Die Kennziffern des Energieversorgers dürften von diversen Sonderfaktoren beeinflusst worden sein, so der Analyst. Sollten die Resultate seinen Prognosen entsprechen, bestehe etwas Aufwärtspotenzial für seine Jahresschätzungen.Die niedrigste Kursprognose für die RWE-Aktie kommt von der Credit Suisse. Analystin Wanda Serwinowska hat seine "outperform"-Empfehlung in einer Analyse vom 07.05.2021 bestätigt. Das Kursziel wurde von 36,50 auf 35,70 Euro gesenkt. Das neue Kursziel ergebe sich aus den gesenkten Gewinnschätzungen (EBITDA/EPS) für den Energiekonzern, so Serwinowska. RWE bleibe aber ihr favorisierter europäischer Versorger im Bereich Windenergie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RWE-Aktie?