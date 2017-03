Tradegate-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

74,617 EUR +1,50% (13.03.2017, 17:41)



ISIN RTL Group-Aktie:

LU0061462528



WKN RTL Group-Aktie:

861149



Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RRTL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RGLXF



Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) ist mit 53 Fernseh- und 28 Radiosendern der größte europäische Betreiber von werbefinanziertem Privatfernsehen und Privatradio. Der Hauptsitz des Konzerns ist die Stadt Luxemburg. Der Mehrheitsaktionär der RTL Group ist der Gütersloher Mediengigant Bertelsmann SE & Co. KGaA. Bertelsmann hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, den Konzern komplett zu übernehmen, doch die Pläne waren am Preis gescheitert. (13.03.2017/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) weiterhin zu kaufen und erhöht sein Kursziel.Nach dem dynamischen Start ins Jahr 2016 sei die Entwicklung in den darauffolgenden Quartalen wegen der bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ausgestrahlten großen Sportveranstaltungen erwartungsgemäß ruhiger verlaufen. Die im Vergleich zum Vorjahr fehlenden TV-Werbeeinnahmen habe RTL wegen des starken Wachstums der digitalen Geschäftsbereiche auffangen können. Dem zunehmenden Konkurrenzdruck durch Streamingdienste sei in den wichtigen Konzernmärkten Deutschland und Frankreich bisher begegnet worden. Ferner möchte das Unternehmen in Zukunft durch stärkere Investitionen in Eigenproduktionen punkten. Das starke Wachstum der digitalen Aktivitäten und im wichtigen Segment RTL Deutschland ermögliche eine nach wie vor moderate Entwicklung sowie eine lukrative Dividendenausschüttung.Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in einer aktuellen Aktienanalyse die RTL Group-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel sei von EUR 80,00 auf EUR 84,00 angehoben worden. (Analyse vom 13.03.2017)XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:74,40 EUR +1,31% (13.03.2017, 17:35)