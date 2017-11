Tradegate-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) ist mit 53 Fernseh- und 28 Radiosendern der größte europäische Betreiber von werbefinanziertem Privatfernsehen und Privatradio. Der Hauptsitz des Konzerns ist die Stadt Luxemburg. Der Mehrheitsaktionär der RTL Group ist der Gütersloher Mediengigant Bertelsmann SE & Co. KGaA. Bertelsmann hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, den Konzern komplett zu übernehmen, doch die Pläne waren am Preis gescheitert. (22.11.2017/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Medienkonzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) unter die Lupe.Die Kursentwicklung der letzten Jahre stelle RTL-Aktionäre auf eine harte Probe. Trotz Börsenrally habe der Medientitel seit Anfang 2014 in der Spitze rund 40% verloren. Zuletzt habe das Papier sogar nochmals ein Mehrjahrestief bei 59,85 EUR verkraften müssen. Doch paradoxer Weise liege genau hierin der Charme der gegenwärtigen Situation, denn das Unterschreiten des 2016er Tiefs bei 63,47 EUR habe keinen nachhaltigen Verkaufsdruck mehr nach sich gezogen. Vielmehr würden die jüngsten beiden Tiefs bei 59,85 EUR bzw. 61,03 EUR sogar die Chance auf Ausprägung eines kleinen Doppelbodens bieten.Abgeschlossen wäre die untere Umkehr, wenn das Erholungshoch von Mitte Oktober bei 65,50 EUR übersprungen werde. Rein rechnerisch ergebe sich im Erfolgsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von knapp 6 EUR, was perspektivisch sogar die Widerstandszone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 70 EUR und dem seit Juni 2016 bestehenden Baissetrend (akt. bei 71,70 EUR) in den Fokus rücke.Börsenplätze RTL Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:65,63 EUR +0,20% (22.11.2017, 09:34)