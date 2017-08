Tradegate-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

61,835 EUR -5,55% (29.08.2017, 14:11)



XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

61,85 EUR -5,79% (29.08.2017, 13:57)



ISIN RTL Group-Aktie:

LU0061462528



WKN RTL Group-Aktie:

861149



Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RRTL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RGLXF



Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) ist mit 53 Fernseh- und 28 Radiosendern der größte europäische Betreiber von werbefinanziertem Privatfernsehen und Privatradio. Der Hauptsitz des Konzerns ist die Stadt Luxemburg. Der Mehrheitsaktionär der RTL Group ist der Gütersloher Mediengigant Bertelsmann SE & Co. KGaA. Bertelsmann hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, den Konzern komplett zu übernehmen, doch die Pläne waren am Preis gescheitert. (29.08.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur von "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) zu verkaufen.Für das Wertpapier gehe es kräftig bergab. Dass ProSiebenSat.1 wieder die Prognose für das TV-Geschäft habe senken müssen, würden Investoren vor den Quartalszahlen am 30. August als schlechtes Omen werten. Die Aktie sei ausgestoppt worden.Zwar schwächele das Geschäft mit (TV-) Werbung schon länger, bislang sei es aber häufig mit saisonalen Effekten erklärt worden. Inzwischen setze sich jedoch zunehmend die Erkenntnis durch, dass es sich wohl um ein strukturelles Problem handle. Unternehmen wie ProSiebenSat.1 und RTL treffe dies besonders hart. Sie würden aktuell noch mindestens 50% ihrer Konzernerlöse im klassischen Werbegeschäft erwirtschaften - trotz frühzeitiger Diversifizierung und Digitalisierung.Das Wertpapier knüpfe vor den Zahlen mit beschleunigtem Tempo an seine jüngste Talfahrt an und sei zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit vier Jahren gefallen. Da sich das ohnehin schon schwache Chartbild damit weiter verschlechtere und der Stoppkurs bei 61 Euro gerissen worden sei, sollten Investoren jetzt die Notbremse ziehen.Börsenplätze RTL Group-Aktie: