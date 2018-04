Xetra-Aktienkurs RIB Software-Aktie:

Kurzprofil RIB Software SE:



Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren.



Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 800 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. (12.04.2018/ac/a/t)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer SFM UK Management LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der RIB Software SE kräftig aus:Die Leerverkäufer von SFM UK Management LLP halten die Aktien des Herstellers von cloud-basierter Big Data Bausoftware RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) unter Beschuss.Die Finanzprofis von SFM UK Management LLP mit Sitz in London, England, haben am 10.04.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,71% auf 0,97% der Aktien der RIB Software SE erhöht.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der RIB Software SE seien folgende:0,97% SFM UK Management LLP (10.04.2018)0,91% Ennismore Fund Management Limited (23.03.2018)0,55% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (19.02.2018)Börsenplätze RIB Software-Aktie: