Tradegate-Aktienkurs RIB Software-Aktie:

20,90 EUR -3,60% (28.03.2018, 10:41)



ISIN RIB Software-Aktie:

DE000A0Z2XN6



WKN RIB Software-Aktie:

A0Z2XN



Ticker-Symbol RIB Software-Aktie:

RSTA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RIB Software-Aktie:

RSTAF



Kurzprofil RIB Software AG:



Die RIB Software AG (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren.



Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software AG Pionier für modellbasiertes Bauen, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 700 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Projektentwickler, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. (28.03.2018/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Herstellers von cloud-basierter Big Data Bausoftware RIB Software AG (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten.So hat Aufsichtsrat Klaus Hirschle zum 26.03.2018 ein Paket von rund 1.000 RIB Software-Aktien zum Kurs von 23,34 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 23.340,00 EUR entspricht.Nach einer Telefonkonferenz zur Kapitalerhöhung und zur Strategie der Cloud-Plattform MTWO hat Warburg Research in einer Aktienanalyse vom 27.03.2018 das Wertpapier von "sell" auf "hold" heraufgestuft und das Kursziel bei 22,00 Euro belassen. Erst am letzten Freitag hatte Analyst Andreas Wolf die RIB Software-Aktie von "buy" auf "sell" doppelt abgestuft und das Kursziel von 32,00 auf 22,00 Euro gesenkt. Es sei nach dem Kurseinbruch der vergangenen beiden Tage jetzt erreicht worden. Die Unternehmensführung habe im Rahmen der Telefonkonferenz versucht, das Investorenvertrauen wiederzugewinnen. Die verbesserte Transparenz sollte positiv gesehen werden und der Stimmung gegenüber dem Titel förderlich sein, so der Analyst.Die RIB Software AG wird ihre Q4/2017-Zahlen am 29.03.2017 veröffentlichen.Xetra-Aktienkurs RIB Software-Aktie:21,00 EUR -4,28% (28.03.2018, 10:27)