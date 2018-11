Kursziel

RIB Software-Aktie

(EUR) Rating

RIB Software-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 24,00 buy Kepler Cheuvreux Martin Jungfleisch 05.11.2018 34,00 buy Berenberg Gal Munda 02.11.2018 25,00 buy equinet AG Dustin Mildner 31.10.2018 17,80 sell UBS Hannes Leitner 31.10.2018 18,50 buy Warburg Research Andreas Wolf 01.11.2018



Börsenplätze RIB Software-Aktie:



Xetra-Aktienkurs RIB Software-Aktie:

12,66 EUR +2,01% (26.11.2018, 17:22)



Tradegate-Aktienkurs RIB Software-Aktie:

12,67 EUR +2,10% (26.11.2018, 17:26)



ISIN RIB Software-Aktie:

DE000A0Z2XN6



WKN RIB Software-Aktie:

A0Z2XN



Ticker-Symbol RIB Software-Aktie:

RSTA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RIB Software-Aktie:

RSTAF



Kurzprofil RIB Software SE:



Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz- und cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren.



Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Pionier für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit fast 900 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Projektentwickler, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. (26.11.2018/ac/a/t)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RIB Software-Aktie (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) nach Bekanntgabe der 9M-Zahlen zu? 34,00 oder 17,80 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RIB Software-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Hersteller von cloud-basierter Big Data Bausoftware RIB Software SE hat am 31. Oktober die 9M-Zahlen veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 31.10. zu entnehmen ist, hat der Bausoftwarehersteller seine Einnahmen im dritten Quartal gesteigert und seine Umsatzprognose erhöht. In den drei Monaten bis 30. September hätten die Erlöse um rund vierzehn Prozent auf 32,5 Millionen Euro zugelegt, wie das Unternehmen am 31.10. mitgeteilt habe.RIB Software habe von höheren Wartungseinnahmen und Beratungsleistungen profitieren können. Letztere hätten um mehr als ein Dreiviertel im Vergleich zum Vorquartal zugelegt. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um rund zehn Prozent auf 12,3 Millionen Euro gestiegen.Für 2018 rechne RIB nun mit Umsätzen von zwischen 124 bis 130 Millionen Euro. Zuvor habe die Prognose etwas niedriger bei 117 bis 127 Millionen Euro gelegen. Die Ziele für das EBITDA bestätigte der Konzern bei 33 bis 43 Millionen Euro, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RIB Software-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Gal Munda. Der Analyst der Privatbank Berenberg hat am 02.11. nach Zahlen das Kursziel von 40 Euro auf 34 Euro reduziert, das "buy"-Rating für die RIB Software-Aktie jedoch bestätigt. RIB Software habe mit dem abgelaufenen Quartal die Erwartungen erfüllt, aber das Gemeinschaftsunternehmen YTWO hinke hinterher, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RIB Software-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur RIB Software-Aktie auf einen Blick: