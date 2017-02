Tradegate-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (21.02.2017/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - RHÖN-KLINIKUM-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF).Mit Blick auf die zuletzt verkündeten 9M-Zahlen des Klinikbetreibers seien Überraschungen zwar ausgeblieben. Der Geschäftsverlauf 2016 sei wie angekündigt abermals durch einen Sonderertrag begünstigt gewesen, der jedoch aufgrund des positiven Sondereffekts im Vorjahr weniger Wirkung habe entfalten können. Im weiteren Geschäftsverlauf sollten sich wie im Vorjahr die positiven und negativen Einmaleffekte zum Teil ausgleichen. Doch zeigten sich trotz des grundsätzlich unverändert soliden Geschäftstrends in Q3 wie angekündigt Bremsspuren wegen der Zunahme von regulatorischen Hemmnissen, denen der Klinikkonzern in geübter Praxis "mit geeigneten Aktivitäten begegnen" wollte, so Holger Fechner, Analyst der Nord LB. In Folge dieser Belastungen und vor dem Hintergrund des Streits mit dem Land Hessen über die Finanzierung von Forschung und Lehre am Uniklinikum Gießen und Marburg seien nun Anpassungen in den Geschäftsjahren 2016 und 2017 notwendig geworden.Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die RHÖN-KLINIKUM-Aktie. Das Kursziel werde bei 26 EUR belassen. (Analyse vom 21.02.2017)Xetra-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:25,245 EUR -0,32% (21.02.2017, 14:35)