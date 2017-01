ISIN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

DE0007042301



WKN RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

704230



Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHK



Eurex Optionskürzel RHÖN-KLINIKUM-Aktienoption:

RHKG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RHÖN-KLINIKUM-Aktie:

RHKJF



Kurzprofil RHÖN-KLINIKUM AG:



Die RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF) ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. An fünf Standorten mit insgesamt etwa 5.400 Betten bietet die RHÖN-KLINIKUM AG Spitzenmedizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Die Top 5 der Behandlungsschwerpunkte sind die Herz- und Gefäßmedizin, die Neuromedizin, die Onkologie, Lungenerkrankungen sowie orthopädische und Unfallchirurgie. Insgesamt arbeiten über 16.000 Mitarbeiter für die RHÖN-KLINIKUM AG. Ihre Standorte: Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist Partner des Kliniknetzwerks "Wir für Gesundheit". (25.01.2017/ac/a/d)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - RHÖN-KLINIKUM-Aktienanalyse von Analyst Ulrich Huwald von Warburg Research:Ulrich Huwald, Analyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Klinikbetreibers RHÖN-KLINIKUM AG (ISIN: DE0007042301, WKN: 704230, Ticker-Symbol: RHK, NASDAQ OTC-Symbol: RHKJF), senkt aber das Kursziel von 31,40 auf 30 Euro.Es werde immer schwieriger, die Profitabilität des Uni-Klinikums Gießen-Marburg bis 2019 im angestrebten Maße zu steigern, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Positiv sei jedoch, dass die Großaktionäre ihre Anteile aufgestockt hätten.Ulrich Huwald, Analyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die RHÖN-KLINIKUM-Aktie bestätigt und das Kursziel von 31,40 auf 30 Euro reduziert. (Analyse vom 25.01.2017)Xetra-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:25,40 EUR 0,00% (25.01.2017, 12:39)Tradegate-Aktienkurs RHÖN-KLINIKUM-Aktie:25,399 EUR -0,24% (25.01.2017, 12:39)