Kulmbach (www.aktiencheck.de) - REBELLE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von REBELLE AB (ISIN: SE0016829899, WKN: A3DENM, Ticker-Symbol: HN6, Nasdaq OMX Nordic-Ticker: BELLE) unter die Lupe.Louis Vuitton, Gucci, Hermès - Luxusmarken seien so gefragt, wie sie teuer seien. Die Modeplattform REBELLE setze deshalb auf Designer-Stücke aus zweiter Hand und verkaufe sie zu niedrigeren Preisen. Seit kurzem sei das Hamburger Start-up an der Stockholmer Börse gelistet und habe eine bewegte erste Woche hinter sich.Im aktuell schwierigen Marktumfeld sei die Aktie am Freitag vergangener Woche bei 22 Schwedischen Kronen (SEK; 2,64 Euro) in den Handel gegangen, sei anschließend in der Spitze um fast 40 Prozent eingebrochen und habe mit einem Tagesverlust von zehn Prozent geschlossen. Auch in der laufenden Woche halte die Volatilität an: Freitagvormittag würden die REBELLE-Papiere acht Prozent im Plus bei 18,92 SEK notieren.Das Second-Hand-Unternehmen, das bislang nur rote Zahlen schreibe, habe beim Börsengang etwa 19 Millionen Euro erlöst. Mit diesen solle die bisher jährliche Wachstumsrate von etwa fünf Prozent gesteigert und der Nettoumsatz bis 2025 auf 100 Millionen Euro vervierfacht werden.REBELLE habe als erstes Unternehmen im weltweiten Nasdaq System bereits ab dem ersten Handelstag die Auszeichnung "Nasdaq Green Equity Designation" erhalten. Damit würden Unternehmen mit "grünen Marktmodellen und Strategien" ausgezeichnet.Ob aus Nachhaltigkeits- oder Kostengründen, der Secondhand-Markt für Luxus-Kleidung und Accessoires wachse: Von aktuell 32,7 Milliarden Dollar solle sein Volumen bis 2026 im Schnitt pro Jahr rund zehn Prozent zulegen. REBELLE liege mit seinem Angebot also voll im Trend.Aufgrund des überschaubaren Wachstums und der fehlenden Profitabilität bleibt "Der Aktionär" beim Börsenneuling aber an der Seitenlinie, so Sarina Rosenbusch. (Analyse vom 04.03.2022)