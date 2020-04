XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

485,00 EUR -3,10% (20.04.2020, 14:36)



Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

485,00 EUR -4,81% (20.04.2020, 14:30)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter, davon mehr als 900 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im SDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (20.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Großküchenspezialisten RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) unter die Lupe.Mit einer Performance von in der Spitze über 3.000% seit dem Börsengang im März 2000 zähle die RATIONAL-Aktie zu den absoluten Börsenraketen. Da das KGV in den letzten Jahren aber nur selten unter 40 gelegen habe, sei ein risikobewusster Einstieg kaum möglich gewesen. Die Experten von "Der Anlegerbrief" prüfen also, ob der kräftige Corona-Abschlag von über 30% nun die lang erhoffte Einstiegschance bietet.Mit rund 50% Marktanteil sei RATIONAL klarer Weltmarktführer in der Speisenzubereitung mittels Dämpftechnologie. Kernprodukt seien mit gut 90% Umsatzanteil die sog. Combi-Dämpfer, die auf kompaktem Raum zugleich dämpfen, backen, grillen und vieles mehr könnten. Mehr als 1 Mio. Combi-Dämpfer hätten die Bayern inzwischen in über 120 Länder ausgeliefert. Die übrigen 10% Umsatzanteil erwirtschafte der VarioCookingCenter, ein kompaktes Kochsystem mit direkter Kontakthitze zum Braten, Kochen, Frittieren etc. Adressiert würden jegliche Profiküchen mit mindestens 20 Speisezubereitungen am Tag, also neben Restaurants und Hotels u.a. auch Kantinen, Caterer, Supermärkte, Backshops oder Tankstellen.So aufgestellt, sei RATIONAL seit vielen Jahren auf einem robusten Wachstumskurs. Auch 2019 sei der übliche Zielkorridor, der ein hohes einstelliges Umsatz- und Gewinnwachstum vorsehe, wieder erreicht worden. Und für die Nach-Corona-Zeit scheine es nahezu sicher, dass sich dieser Trend langfristig fortsetze. Denn zum einen hätten die Landsberger im globalen Wachstumsmarkt der Außer-Haus-Verpflegung quasi einen (vielfach patentgeschützten) Industriestandard gesetzt. Und zum anderen halte der Vorstand bei Combi-Dämpfern erst 25% des Kundenpotenzials von rund 4 Mio. Betrieben für erschlossen; beim VarioCookingCenter seien es sogar erst 2% der rund 2 Mio. Zielkunden. Hinzu komme noch das Upgrade-Potenzial durch Produktinnovationen und das stetig zunehmende Wartungs- und Servicegeschäft, das inzwischen gut 25% der Erlöse ausmache.Die Experten von "Der Anlegerbrief" spekulieren auf noch günstigere Einstiegskurse. (Ausgabe 15 vom 18.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RATIONAL-Aktie: