Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

717,00 EUR +2,14% (12.12.2019, 11:28)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter, davon mehr als 900 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im SDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (12.12.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RATIONAL: Profitabler Wachstumskurs in Q3 fortgesetzt - AktienanalyseDie RATIONAL-Aktie (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) hat derzeit einen Lauf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Um fast 42 Prozent sei es 2019 bis dato nach oben gegangen. Die alte Bestmarke aus dem September 2018 sei damit Geschichte. Für den jüngsten Schub hätten starke Q3-Zahlen gesorgt. Demnach habe der Großküchenausrüster seinen Umsatz zwischen Juli und September unterstützt durch positive Währungseffekte um neun Prozent auf 213,2 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern können. Besonders stark sei das Wachstum in Asien mit 16 Prozent und in Nordamerika mit 10 Prozent gewesen. Aber auch in den übrigen Regionen habe RATIONAL weiter zulegen können.Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei sogar um 20 Prozent auf 61,3 Mio. Euro gestiegen. Die entsprechende Marge habe sich dadurch um 2,6 Prozentpunkte auf 28,8 Prozent verbessert. Selbstredend, dass die Prognose bestätigt worden sei. RATIONAL peile für 2019 weiterhin ein Umsatzwachs im hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine EBIT-Marge von rund 26 Prozent an.Nicht nur Anleger, auch die Deutsche Bank habe sich von den Resultaten begeistert gezeigt. Der Großküchenausstatter habe außergewöhnlich stark abgeschnitten und dies in einer Phase, in der die meisten anderen Investitionsgüter-Unternehmen mit einer drastisch sinkenden Nachfrage gekämpft hätten, so Analystin Nika Zimmermann in ihrer jüngsten Studie. Sie habe daher ihre Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel um 70 auf 724 Euro angehoben, was beim derzeitigen Stand allerdings nur noch einem Aufwärtspotenzial von fast drei Prozent entspreche. (Ausgabe 49/2019)