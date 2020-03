Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

445,00 EUR +10,70% (19.03.2020, 20:37)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter, davon mehr als 900 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im SDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (19.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Großküchenspezialisten RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) unter die Lupe.Das Papier des Landsberger Unternehmens sei wie so viele gefallen wie ein Stein. Seit Ausbruch der Coronavirus-Krise in Europa sei der Börsenkurs um über 40% eingebrochen. Bei RATIONAL komme erschwerend hinzu, dass die Kunden aus sehr Corona-sensiblen Industriezweigen kämen wie Tourismus und Gastronomie.Der Markt preise eine schwere Rezession ein, so auch bei RATIONAL. Was die Aktie betreffe, komme es darauf an, wie lange die Welt noch still stehe. Werde schnell ein Impfstoff gefunden und die Wirtschaft spätestens im dritten Quartal wieder einigermaßen normal laufen, könnte man das Tief gesehen haben. Andererseits sei noch kein Boden in Sicht. Die RATIONAL-Aktie gehöre aber auf die Watchlist, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:426,60 EUR +6,65% (19.03.2020, 17:35)