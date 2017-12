Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter, davon rund 900 in Deutschland. Seit dem IPO im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.



Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von RATIONAL geleisteten Arbeit. (01.12.2017/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktie: Was für eine Rally! AktienanalyseDie RATIONAL-Aktie (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) legt seit Beginn des Jahres eine wahre Rally aufs Parkett, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Um fast 30 Prozent habe das SDAX-Papier 2017 bereits zugelegt. Kein Wunder, das Geschäft laufe rund, wie die Zahlen zum dritten Quartal zeigen würden. Demnach habe der Profiküchenhersteller seinen Umsatz im dritten Quartal um 16 Prozent auf 178,1 Mio. Euro steigern können. Die schwächere Phase im zweiten Quartal scheine damit schon wieder überstanden zu sein.Wachstumstreiber sei vor allem Nord- und Lateinamerika gewesen. Hier seien die Einnahmen um 25 bzw. 27 Prozent geklettert. Aber auch in den übrigen Regionen habe RATIONAL punkten können. Kleines Manko: Das Ergebnis habe nicht mit dem Umsatztempo Schritt halten können. Das EBIT sei in den ersten drei Quartalen um 14 Prozent auf 132,3 Mio. Euro, der Umsatz um 17 Prozent auf 509,2 Mio. Euro geklettert. Zur Begründung habe RATIONAL auf Währungseffekte sowie hohen Investitionen in die Expansion verwiesen. Die operative Rendite werde daher auch im Gesamtjahr eher im unteren Bereich der Spanne von 26 bis 27 Prozent erwartet. 2016 seien es noch 27,2 Prozent gewesen.Beim Umsatz hingegen traut sich der Konzern etwas mehr zu: Hier rechnet RATIONAL nun mit einem Anstieg von 13 Prozent, nachdem man zuvor eine Spanne von elf bis 13 Prozent angepeilt hatte, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2017)