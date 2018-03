XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter, davon über 850 in Deutschland. Seit dem IPO im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.



Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von RATIONAL geleisteten Arbeit. (21.03.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse der DZ BANK:Geräte für die thermische Speisenzubereitung in Großküchen sind das Metier des deutschen Traditionskonzerns RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF), so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.1976 gegründet, stünden heute mehr als 750.000 Geräte des Unternehmens in den Großküchen der Welt und würden beim Grillen, Braten, Backen, Dämpfen, Dünsten, Blanchieren und Pochieren helfen. Im Geschäftsjahr 2017 seien die Geschäfte abermals sehr gut gelaufen. RATIONAL habe den profitablen Wachstumskurs fortgesetzt. Der Umsatz habe sich um 15% auf 702 Mio. Euro verbessert. Wachstumstreiber seien insbesondere die Zukunftsmärkte Amerika und Asien gewesen. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe es ein Plus von 13% auf 188 Mio. Euro gegeben. Einen dämpfenden Effekt hätten höhere Rohstoffkosten und negative Währungseffekte gehabt. Daher sei die EBIT-Marge von 27,2% auf 26,7% gesunken. Das Nachsteuerergebnis habe sich um 13% auf 143 Mio. Euro erhöht.2017 habe der Konzern weiterhin investiert und den Grundstein für den Ausbau eines Werks am Heimatstandort gelegt, mit dem die Produktionskapazität deutlich erweitert werden solle. RATIONAL setze damit auf das weltweit hohe Marktpotenzial. Gerade in den für das Unternehmen neueren Absatzmärkten Amerika und Asien würden sich weitere Wachstumschancen bieten. Zudem sei der generelle Aufwärtstrend bei der Außer-Haus-Verpflegung eine treibende Kraft und damit eine potenzielle Basis, um den eingeschlagenen Wachstumskurs auch künftig fortsetzen zu können. Für 2018 erwarte der Vorstand einstellige Wachstumsraten bei guter Profitabilität.Bei der Aktie von RATIONAL sehen die Analysten der DZ BANK einen intakten langfristigen Aufwärtstrend. In dessen Verlauf habe der Kurs im Oktober 2017 bei 596,35 Euro ein Allzeithoch markiert. Daraufhin sei es zu einer Korrektur gekommen. Der Kurs sei bis Anfang März auf 499,40 Euro zurückgefallen. Damit sei das 50%-Retracement der dynamischen Aufwärtsbewegung von Januar bis Oktober 2017 nahezu punktgenau erreicht worden. Davon ausgehend sei eine kräftige Gegenbewegung gefolgt, die die Analysten als Zeichen von Stärke bewerten würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RATIONAL-Aktie: