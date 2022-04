Die kriegsbedingten Börsenturbulenzen beunruhigen jeden vierten Befragten, der größere Teil (38%) gibt an, sich davon nicht verunsichern zu lassen. So fürchten auch nur 14% einen Börsencrash.



Hinweis: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2.005 Personen zwischen dem 22. und 24.03.2022 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.



Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Privatanleger ausschließlich gegen Honorar, wie es beispielsweise auch beim Architekten, Steuerberater oder Rechtsanwalt der Fall ist. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut gegenwärtig mehr als 5,5 Milliarden Euro an Kundenvermögen an 15 Standorten bundesweit. 2013 gründete die Bank zudem die digitale Geldanlage quirion (www.quirion.de), die als quirion AG mittlerweile rechtlich selbstständig ist.







Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Menschen in Deutschland machen sich aufgrund des Krieges in der Ukraine Sorgen und fürchten vor allem eine Ausweitung des Krieges, sie bleiben insgesamt aber eher ruhig, so die Quirin Privatbank AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das zeigt eine repräsentative Kurzbefragung von 2.000 Deutschen Ende März durch das Marktforschungsunternehmen YouGov im Auftrag der Quirin Privatbank.Ältere Menschen besorgter als jüngere63 Prozent der Befragten geben an, sich aufgrund des Krieges in der Ukraine Sorgen zu machen - das trifft auf die älteren ab 55 Jahren (72%) stärker zu als auf die jüngeren (54%) Befragten von 18 bis 24 Jahren.Bei der Frage, wovor die Befragten konkret Angst haben, geht die Angstschere zwischen den Altersgruppen noch etwas weiter auseinander: So haben bei den 18- bis 24-Jährigen 45% Angst vor einer Ausweitung des Krieges, bei den über 55-Jährigen hingegen 73%. Negative wirtschaftliche Folgen fürchten 46 % aller Befragten, um einen kriegsbedingten Wertverfall des Geldes sorgt sich indes die Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen mit 36% am meisten.Dass der Krieg in der Ukraine das persönliche Geldanlageverhalten beeinflusse, gab jeder vierte Befragte (26%) an. Jeder Dritte (34%) lässt sich eigenen Angaben zufolge hingegen nicht beeinflussen. Von denen, die angegeben hatten, ihr Anlageverhalten sei derzeit vom Krieg beeinflusst, gab jeder Vierte (27%) an, er hätte vorgehabt, Geld anzulegen, tue dies jetzt aber doch nicht. Männer geben zu 26% an, gerade jetzt ganz gezielt anzulegen, Frauen tun dies mit 13 % deutlich seltener.Die Börsenturbulenzen beunruhigen die Deutschen kaum