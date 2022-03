Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.



Börsenplätze QuantumScape-Aktie:



NYSE-Aktienkurs QuantumScape-Aktie:

18,48 USD +6,88% (28.03.2022, 22:10)



ISIN QuantumScape-Aktie:

US74767V1098



WKN QuantumScape-Aktie:

A2QJX9



NYSE-Ticker-Symbol QuantumScape-Aktie:

QS



Kurzprofil QuantumScape Corporation:



QuantumScape (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Ticker-Symbol: QS) ist ein US-Unternehmen, das Lithiumbatterien produziert, die in Elektroautos verwendet werden. QuantumScape hat seinen Hauptsitz in San José in Kalifornien. (28.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QuantumScape-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Ticker-Symbol: QS) unter die Lupe.Die Aktie des kalifornischen Batterie-Spezialisten sei im Intraday-Handel am Montag plötzlich nach oben gesprungen. Auftrieb verlien habe ein Artikel des Branchenmagazins electrek, wonach das Start-up mit Porsche zusammenarbeite, um Festkörper-Batterien in künftige Elektrofahrzeuge wie einen elektrischen 911 zu integrieren.Nach der Bekanntgabe der langfristigen Elektrifizierungsziele im Rahmen des jüngsten Finanzberichts seien neue Details zu künftigen Porsche-Elektrofahrzeugen aufgetaucht, darunter Pläne für einen elektrischen 911, so electrek. Noch spannender sei die Zusammenarbeit des Autoherstellers mit QuantumScape.Mit dem Taycan habe Porsche bereits ein elektrifiziertes Modell am Markt. Der Macan solle auf das erste Elektromodell folgen. Während eines kürzlichen Finanzgesprächs habe Porsche-CEO Oliver Blume laut electrek verraten, dass der Autohersteller im Jahr 2021 weltweit etwas mehr als 300.000 Fahrzeuge ausgeliefert habe. 41.296 davon seien demnach auf den vollelektrischen Taycan entfallen, der sogar die Verbrennerversion des Porsche 911 übertroffen habe.Dass Porsche mit QuantumScape womöglich zusammenarbeite, liege nahe. In den vergangenen Jahren habe Volkswagen in Tranchen einen dreistelligen Millionen-USD-Betrag in das Batterie-Start-up gepumpt.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche SE.Aktien/Derivate von Porsche befinden sich im AKTIONÄR-Depot und Hebel-Depot.