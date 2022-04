"In unruhigen Zeiten zählt Qualität"



Beim Portfolioaufbau würden sich die Experten von DPAM weiterhin auf Qualität konzentrieren. Ein Sieg für Putin werde Substanzwerten einen Höhenflug bescheren. Wenn China eingreife, werde es zu einem größer angelegten Handelskrieg kommen. Die Experten würden keinen klaren Endpunkt sehen und anders als 2020 gebe es kein Sicherheitsnetz der US-Notenbank, das uns jetzt helfen werde. Daher würden die Experten von DPAM "bunkern" und sich mit übereilten, unsinnigen Änderungen ihrer Portfolio-, Sektor- oder Stilpositionierung zurückhalten, solange nicht mehr Klarheit herrsche.



Die Experten von DPAM seien überzeugt, dass die globalen Portfolios dank der Ausrichtung auf die USA und der Fokussierung auf Qualität relativ gut positioniert seien. Sie hätten ein bedeutendes Engagement in Unternehmen aus Sektoren wie IT, Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter, die relativ stabile Umsätze und hohe Margen aufweisen würden. Das DPAM-Team behalte das aufgestockte Engagement im Bereich Solarenergie bei, denn dieses Segment könnte mittelfristig profitieren. Das Engagement in IPG Photonics sei hingegen reduziert worden, da das Unternehmen wichtige Produktionseinrichtungen in Russland habe.



Im Immobilienbereich sei die Möglichkeit, Indexmietverträge abzuschließen, wichtiger denn je, um Portfolios vor der Inflation zu schützen. Die Experten würden an Unternehmen festhalten, die sich kontinuierlich bemühen würden, die Qualität ihrer Bilanz zu verbessern, und ihr Engagement in diesen Unternehmen gegebenenfalls aufstocken. Büroimmobilien seien zyklischer. Bei ihnen sei DPAM schon allein deshalb nach wie vor untergewichtet, weil immer mehr Menschen dauerhaft im Homeoffice arbeiten würden und die zukünftige Nachfrage nach Büroimmobilien damit kaum vorhersehbar sei.



Der Einzelhandelssektor profitiere einerseits erheblich vom Wiedereröffnungs-Trade, könnte aber durch die Eintrübung der Verbraucherstimmung und sinkende Einzelhandelsumsätze leiden. Die Experten von DPAM würden versuchen, die hohe Volatilität taktisch zu nutzen, um diese Kategorie aufzustocken und/oder zu reduzieren, und würden mittelfristig weitgehend neutral ausgerichtet bleiben.



Das Gesundheitswesen sei ein kleinerer Teilsektor, dem die Experten von DPAM wegen der langfristigen, an den VPI gekoppelten Mietverträge weiterhin positiv gegenüberstünden.



Wie sehe die zukünftige Positionierung der Strategien aus?



Wegen des Angebotsschocks und ausgehend von den Erfahrungen der Vergangenheit könnten sich auf Sektorebene die Bereiche Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Versorger, Grundstoffe und Energie überdurchschnittlich entwickeln. Die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Industrie, Immobilien, Finanzen und IT könnten dagegen dem Markt hinterherhinken.



Aufgrund der aktuellen Ereignisse würden nun bei europäischen Risikoanlagen langfristige Risikoprämien anfallen. In der Vergangenheit hätten unter anderem US-Anleger nur sehr zögerlich in Europa investiert, weil sie von der politischen Instabilität abgeschreckt gewesen seien. Aktuell würden US-Anleger nicht so rasch wiederkommen. Doch gleichzeitig werde die aktuelle Situation als wichtiger Impulsgeber für eine weitere Konsolidierung der europäischen Fiskal-, Verteidigungs- und Energiepolitik wirken. Dies entziehe Euroskeptikern ihre Argumentationsgrundlagen und könne die Grundlage für eine stabilere Erholung europäischer Aktien schaffen.



Geografisch würden die Experten von DPAM US-Aktien wegen ihrer geringen Abhängigkeit von der Wirtschaft der EU bevorzugen. Zudem seien die US-Märkte defensiver und dem Konflikt und den damit verbundenen Herausforderungen weniger stark ausgesetzt. Die Experten von DPAM seien überzeugt, dass ihre globalen Portfolios relativ gut positioniert seien. Andere Regionen seien im Hinblick auf die Bewertung interessanter, aber auch stärker an die Zyklizität des Marktes gekoppelt. Aufgrund der höheren Unsicherheit würden die Experten von DPAM bei den Anlagestilen zudem Quality gegenüber Value bevorzugen. In unruhigen Zeiten würden sie auf Qualität setzen, dies entspreche auch ihrer natürlichen Anlagetendenz. (04.04.2022/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Der Anlagestil Quality Growth ist und bleibt das Kernstück der DNA von DPAM, so die Experten von DPAM.Sie würden nicht auf kurzfristige Bewegungen am Markt reagieren, sondern eine längerfristige Ausrichtung verfolgen. Sie seien überzeugt, dass Unternehmen, die auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld (das eher von Investitionen als von geldpolitischer Expansion getrieben sei) kontinuierlich wachsen könnten, die Unternehmen seien, auf die man künftig setzen sollte.Wie hätten die Aktienportfolios mit Blick auf ihre Performance auf die Krise reagiert?Bei der Beurteilung der relativen Renditeauswirkung sollte man zwischen zwei Ereignissen unterscheiden, die die Märkte seit Jahresbeginn erschüttert hätten.Das erste sei der Kurswechsel der Zentralbanken. Die US-Notenbank - und später auch die EZB - seien auf einen geldpolitischen Straffungskurs umgeschwenkt und hätten so die hohe Inflation bekämpfen wollen, die durch den Nachfrageschock nach der Pandemie ausgelöst worden sei. Positiv sei festzustellen, dass Immobilienaktien (REITs)- und Dividendenportfolios von der Rotation profitiert hätten.Seien an den Portfolios wesentliche Änderungen vorgenommen worden?Ganz allgemein habe es seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine keine drastischen Veränderungen bei der Positionierung gegeben. Auf Ebene unserer Portfoliobausteine sei das Engagement in Banken und Energie verstärkt worden, während die Marktsensitivität verringert worden sei.