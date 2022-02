Da sich die Märkte vermehrt auf eine straffere Geldpolitik rund um den Globus einstellen würden, würden hohe Dividendenrenditen allein nicht ausreichen, um Anleger in diesem Jahr zu überzeugen. Neben der reinen Rendite sollte das Augenmerk vor allem auf der Rentabilität und der Bilanzstärke liegen, da beides für die Beurteilung der Nachhaltigkeit von Dividenden in der Zukunft wichtig sei. Qualitätsdividendenstrategien könnten am meisten von einer Normalisierung nach der Covid-Pandemie profitieren. Sie würden überdurchschnittlich in Unternehmen mit moderater Verschuldung investieren, so dass steigende Zinsen keinen besonderen Effekt ausmachen würden. Zudem seien es oft Unternehmen, die in der Lage seien, höhere Preise leichter an die Kunden weiterzugeben.



Darüber hinaus würden Qualitätsansätze ein größeres finanzielles Polster bieten, wie sich während des Pandemieschocks im Jahr 2020 gezeigt habe. So seien beispielsweise Versorger - in der Regel hohe Dividendenzahler, aber auch oft mit einer hohen Schuldenlast belastet - tendenziell untergewichtet. Innerhalb des Finanzsektors seien renditeorientierte Strategien oft stark in Banken investiert. Bei Qualitätsdividendenstrategien sei die Gewichtung zwischen Banken und Versicherungen ausgewogener. Dies sei auch unter dem Gesichtspunkt der Gesamtrendite wichtig.



Im Dreijahreszeitraum bis zum 31. Dezember 2021 habe der LibertyQ Global Dividend Index eine durchschnittliche jährliche Rendite von 16,2% erzielt, während der MSCI ACWI High Dividend Yield Index 12,9% geliefert habe. Über fünf Jahre hätten die Werte bei 11,1% bzw. 9,7% gelegen. (16.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2021 war ein Rekordjahr für Dividenden auf der ganzen Welt, so Marcus Weyerer, Senior ETF Investment Strategist bei Franklin Templeton Investments.Angesichts des robusten Gewinnwachstums und des Nachholbedarfs seien die Experten optimistisch für das Jahr 2022 und die Aussichten für Dividendenanleger. Eine geringere Unterstützung durch die Zentralbanken und weniger fiskalische Anreize könnten allerdings bedeuten, dass sich in diesem Jahr die Spreu vom Weizen trennen könnte. Die Experten würden glauben, dass eine Qualitätsdividendenstrategie am besten positioniert sei, um von den allgemeinen Entwicklungen zu profitieren.