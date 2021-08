Beim Vergleich der jährlichen Veränderung der Margenverschuldung gegenüber dem S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) hätten die Experten von WisdomTree Europe festgestellt, dass Höchststände der Margenverschuldung ein wichtiger Vorläufer von Korrekturen am US-Aktienmarkt gewesen seien, wie sie in den Jahren 2000 und 2008 während der Dotcom-Blase und der großen Finanzkrise zu beobachten gewesen seien. Obwohl es schwierig sei, den genauen Zeitpunkt einer Korrektur vorherzusagen, würden die Experten es vor dem Hintergrund der unbekannt-unbekannten Risiken für ratsam halten, dass Anleger eine höhere Allokation des Qualitätsfaktors in Betracht ziehen würden.



Eine quantitive Betrachtung des Marktes zeige, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt im Zyklus die frühe Erholung ihren Lauf genommen habe, sich unterbewertete Aktien erholt hätten und leicht zugängliche Investments ausgeschöpft worden seien. Anleger würden eine Rotation unter den Aktien mit der besten Performance erwarten. Diese Rotation gehe normalerweise von Value und Small Caps zu anderen Faktoren wie Qualität. Doch sei dies eine systematische Rotation?



In der folgenden Analyse werde das Verhalten verschiedener Aktienfaktoren in Phasen nach einem starken Anstieg der Aktienkurse beurteilt. Bei einer Erholung würden die Aktienmärkte normalerweise ihre langfristigen gleitenden Durchschnittswerte übertreffen und viel höher tendieren (d.h. eine Standardabweichung über dem gleitenden Durchschnitt, dann zwei usw.). Wir stehen derzeit leicht über der Marke von einer Standardabweichung, so die Experten von WisdomTree Europe.



Bei der Analyse der Daten seit 1998 hätten die Experten von WisdomTree Europe festgestellt, dass die durchschnittliche Wertentwicklung des MSCI World in den folgenden sechs Monaten vier Prozent betragen würde, wenn er 0,5 Standardabweichung über seinem gleitenden Zweijahresdurchschnitt gelegen habe. Wenn sie jedoch über zwei Standardabweichungen gelegen habe, habe die Performance 2,8 Prozent betragen und wenn sie über 2,5 Standardabweichungen gelegen habe, habe sie -0,4 Prozent betragen. Wenn die Aktienmärkte steigen würden, nehme die Wahrscheinlichkeit einer Marktumkehr zu.



Die Experten von WisdomTree Europe würden beobachten, dass Small Caps, sobald der MSCI World über der Standardabweichungslinie von 0,5 liege, eher eine Underperformance als eine Outperformance aufweisen würden. Small Caps würden in Erholungsphasen sehr gut abschneiden. Sie seien sozusagen der erste Faktor, der sich umkehre. Value sei zwar robuster, zeige aber das gleiche Verhalten, wenn die Aktienmärkte stark genug steigen würden. Was die Qualität angehe, seien die Performance-Erwartungen hingegen sehr robust, wenn die Aktienmärkte steigen würden. Je höher die Performance der Aktienmärkte, desto höher das Ausmaß der Umkehr und die erwartete Outperformance. Historisch gesehen sei Qualität der beste Faktor für die folgenden sechs Monate gewesen, sobald der Markt über die 0,5-Standardabweichungsmarke gestiegen sei.



Dies unterstützt unsere qualitative Analyse, so die Experten von WisdomTree Europe. Wenn sich die Märkte von der Krise erholt haben und die Anleger beginnen, sich auf etwas Neues zu freuen, erscheinen zyklische Anlagen riskanter und Anleger neigen zu Investments, die für alle Marktlagen gut aufgestellt sind, so die Experten von WisdomTree Europe. Qualitätsaktien seien Investments, die im Gleichschritt mit dem Markt wachsen könnten, aber auch unerwarteten Ereignissen standhalten würden.



Neben der Robustheit des Qualitätsfaktors in verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus gebe es weitere Faktoren, die für Qualität sprächen:



Hochwertige Aktien würden nicht nur mit einem Discount zum Markt gehandelt, sondern auch gegenüber Aktien von geringer Qualität. Qualitätsaktien sollten per Definition sicherer sein, bessere Geschäftsmodelle haben und mehr Cashflows generieren als andere faktorgetriebene Aktien. AAA-Anleihen seien teurer und würden weniger als BBB-Anleihen rentieren. Und dennoch würden Qualitätsaktien mit einem Discount gehandelt. Ende Juni habe der MSCI World Quality im vergangenen 12-Monatszeitraum ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,1 gegenüber 30,1 für den MSCI World aufgewiesen. Gleichzeitig habe der WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE) von 22 aufgewiesen.



Qualitätsaktien hätten sich in Zeiten des Tapering besser entwickelt. Während die Märkte einige Anzeichen von Nervosität zeigen würden, seit das Tapering in das Vokabular der FED zurückgekehrt sei, sollten sich Investoren sicherer fühlen, die ihr Portfolio nach dem Qualitätsfaktor ausgerichtet hätten. Qualitätsaktien hätten sich in ähnlichen Phasen der geldpolitischen Straffung gut entwickelt. (Ausgabe vom 05.08.2021) (06.08.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte haben im ersten Halbjahr 2021 aufgrund der Wiedereröffnung des Handels gut performt, so Pierre Debru, Director, Research, WisdomTree Europe.Dennoch würden sich Risiken abzeichnen. Die Marktbedingungen könnten diese Rotation beschleunigen. Tatsächlich habe der Qualitätsfaktor (10,88 Prozent) im zweiten Quartal zyklische Faktoren wie Value (3,4 Prozent) und Small Caps (5,4 Prozent) übertroffen.Obwohl der genaue Zeitpunkt und das Ausmaß einer Korrektur in der Mitte einer Rally oder einer Faktorrotation schwierig vorherzusagen sei, sollten Anleger einen Blick auf den Qualitätsfaktor richten.Unbekannt-unbekannte Risiken könnten wahrscheinlicher werden und würden defensivere Faktoren begünstigen. Hochwertige Aktien könnten mit zunehmender Marktbewertung und -performance vermutlich eine Outperformance erzielen. Hochwertige Aktien würden mit einem Discount zum Markt gehandelt. Qualitätsaktien hätten sich in Zeiten des Tapering besser entwickelt.Generell sei es wichtig, zwischen den bekannt-unbekannten und den unbekannt-unbekannten Risiken zu unterscheiden, da ihre Auswirkungen auf die globalen Märkte tendenziell unterschiedlich seien.Länder wie die USA, die Eurozone und Großbritannien, die höhere Impfraten erreicht hätten, sollten dem Anstieg der Covid-Fälle standhalten, ohne erneute Lockdowns verhängen zu müssen. Für Volkswirtschaften, die bei der Impfung hinterherhinken würden, wie beispielsweise Asien, würden die Experten von WisdomTree Europe jedoch kurzfristig eine Verzögerung des Inlandsverbrauchs erwarten, während die Auslandsnachfrage und die Investitionsausgaben ihre Volkswirtschaften weiterhin stützen sollten. Daher sei es entgegen den Markterwartungen unwahrscheinlich, dass die fiskal- und geldpolitische Unterstützung kurzfristig zurückgefahren werde. Die Experten von WisdomTree Europe seien weniger besorgt gegenüber den bekannt-unbekannten Risiken, doch die unbekannt-unbekannten Risiken sollten aufmerksam beobachtet werden.Noch zu identifizierende Risiken seien mit unbekannt-unbekannten Risiken verbunden. Als Beispiel für diese Risiken diene die Hebelwirkung am Aktienmarkt. Margin Debt, bekannt als der Betrag, den Einzelpersonen und Institutionen für ihre Aktienbestände leihen würden, sei ein gutes Beispiel für die Hebelwirkung am Aktienmarkt. Die von der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) gemessene Veränderung der Margenverschuldung gegenüber dem Vorjahr scheine im letzten Monat einen Höhepunkt erreicht zu haben.