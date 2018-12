Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

53,16 EUR +3,26% (03.12.2018, 14:11)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

60,20 USD +3,33% (03.12.2018, 14:12, vorbörslich)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM Inc. (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (03.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst Ross Seymore von der Deutschen Bank:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Ross Seymore von der Deutschen Bank die Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) weiterhin zu halten.Obwohl China's Präsident Xi sich offen gezeigt habe nun doch eine Genehmigung des Deals zwischen NXP Semiconductors und QUALCOMM Inc. zu gewähren, werde es wohl nicht dazu kommen, so die Analysten von Deutsche Bank.Zum einen habe sich die Cash-Position von QUALCOMM verschlechtert. QUALCOMM habe ein Gebühr wegen des Abbruchs der Gespräche gezahlt und Aktien im Wert von mindestens 21 Mrd. USD zurückgekauft. Falls ein Deal doch noch zustande kommen sollte, wäre deutlich mehr Fremdkapital nötig als ursprünglich vorgesehen. Abgesehen davon würden die laufenden Verhandlungen zwischen den USA und China für anhaltende Unsicherheit sorgen, so der Analyst Ross Seymore.In ihrer QUALCOMM-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Deutsche Bank das "hold"-Rating sowie das Kursziel von 65,00 USD.Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:52,72 EUR +3,94% (03.12.2018, 13:57)