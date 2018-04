Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

55,42 USD +0,13% (18.04.2018, 17:02)



US7475251036



883121



QCI



QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM.

New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst James Faucette von Morgan Stanley:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Analyst James Faucette von Morgan Stanley Investoren nach wie vor zu einer Untergewichtung der Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM).Die Analysten von Morgan Stanley gehen davon aus, dass QUALCOMM Inc. auch dann mit Gegenwind zu kämpfen haben wird, selbst wenn die NXP Semiconductors-Übernahme genehmigt werde. Der Markt habe in den Aktienkurs eine bedeutende Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass China die Übernahme von NXP durch QUALCOMM blockiere. Nach Ansicht von Analyst James Faucette wäre es aber im besten Interesse von China dem Deal den Segen zu geben. Dies dürfte auch passieren.Nichtsdestotrotz laste der noch nicht so schnell endende Rechtsstreit mit Apple weiterhin auf QUALCOMM. Außerdem steige das Risiko, dass QUALCOMM auch mit anderen nicht-zahlenden OEM's Lizenzstreitigkeiten auszutragen habe. Marktanteilsgewinne durch MediaTek und der ZTE-Ausschluss könnten die Gewinnentwicklung von QUALCOMM hemmen.In ihrer QUALCOMM-Aktienanalyse stufen die Analysten von Morgan Stanley den Titel unverändert mit "underweight" ein und bestätigen das Kursziel von 55,00 USD.