Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

49,26 EUR +1,14% (16.03.2018, 14:09)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

61,50 USD +2,69% (16.03.2018, 14:12, vorbörslich)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM Inc. (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM.

(16.03.2018/ac/a/n)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst Ross Seymore von der Deutschen Bank:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Ross Seymore von der Deutschen Bank die Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) zu halten.Angesichts des langsameren Smartphone-Marktwachstum, möglichen Anteilsverlusten im QCT-Segment und des Schattens durch Rechtsstreitigkeiten im QLT-Geschäft rechnen die Analysten von Deutsche Bank damit, dass sich der Aktienkurs von QUALCOMM Inc. in einer relativ engen Handelsspanne bewegen wird.Ein teilweiser Ausgleich könnte durch die Beiträge der NXP Semiconductors-Übernahme geschaffen werden, so der Analyst Ross Seymore.In ihrer QUALCOMM-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Deutsche Bank die Coverage des Titels mit einem "hold"-Rating und einem Kursziel von 60,00 USD wieder auf.Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:50,50 EUR +3,80% (16.03.2018, 12:41)