WKN QSC-Aktie:

513700



Ticker-Symbol QSC-Aktie:

QSC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol QSC-Aktie:

QSCGF



Kurzprofil QSC AG:



Die QSC AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) ist der Digitalisierer für den deutschen Mittelstand. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz in den Bereichen Cloud, Consulting, Outsourcing und Telekommunikation begleitet QSC ihre Kunden sicher in das digitale Zeitalter. TÜV- und ISO-zertifizierte Rechenzentren in Deutschland und ein bundesweites All-IP-Netz bilden die Grundlage für höchste Ende-zu-Ende-Qualität und Sicherheit. Die QSC-Kunden profitieren von innovativen Produkten und Dienstleistungen aus einer Hand. Die Vermarktung erfolgt sowohl im Direktvertrieb als auch über Partner.



Das Unternehmen wurde 1997 als Beratungsgesellschaft gegründet. Nach dem Börsengang im April 2000 hat QSC zunächst ein bundesweites Breitbandnetz aufgebaut und schon bald damit begonnen, weitere Grundsteine für das heutige umfassende Portfolio zu legen. So wurde 2006 das Sprach- und Daten-Netz zu einem IP-basierten "Next Generation Network" umgebaut. Gleichzeitig erfolgte die Akquisition des auf Richtfunk spezialisierten Netzanbieters Broadnet AG aus Hamburg. Vier Jahre später übernahm QSC den Housing- und Hosting-Spezialisten IP Partner AG aus Nürnberg und im Jahre 2011 den IT-Consulting- und IT-Outsourcing-Anbieter INFO AG aus Hamburg. Die Verschmelzung dieser Unternehmen fand im August 2013 statt.



Die QSC AG zählt damit zu den wenigen Anbietern, die vom Rechenzentrum bis hin zum Arbeitsplatz das gesamte Leistungsspektrum an IT und TK-Leistungen mit so genannter Ende-zu-Ende Qualität abdecken und ihren Kunden eine gleichbleibend hohe Qualität entlang der gesamten Wertschöpfungskette anbieten kann.



QSC beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter und ist seit 2000 börsennotiert. Mehr als 30.000 Unternehmen aller Größenordnungen und unterschiedlicher Branchen zählen heute zu ihren Kunden. (07.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - QSC-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Telekomdienstleisters QSC AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) von 1,85 Euro auf 1,95 Euro.Der Umsatz sein in Q2 erneut stärker als erwartet um 12,1% y/y gesunken. Die Erlöstrends hinsichtlich der Segmente aus den Vorquartalen hätten dabei auch in Q2 Bestand gehabt. Erfreulicher sei jedoch wie schon im Vorquartal die Ergebnisentwicklung in Q2 2017 gewesen wo QSC zum überwiegenden Teil die Erwartungen habe übertreffen können und in der Gewinnzone geblieben sei (bspw. Nettoergebnis: 0,6 (Vj.: 0,2) Mio. Euro). Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden. Das Wertpapier habe mit einem Kursrückgang von rund 6% sehr negativ auf die Q2-Zahlen reagiert. Grund hierfür könnte die noch schwache Umsatzentwicklung sein. Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2017 auf 0,02 (alt: 0,01) Euro erhöht. Für 2018 prognostiziere er weiterhin ein EPS von 0,04 Euro.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die QSC-Aktie. QSC scheine mit seiner Cloud-Strategie auf einem guten Weg zu sein, den seit 2013 andauern-den Negativtrend (insbesondere beim Umsatz) im nächsten Geschäftsjahr umzukehren. (Analyse vom 07.08.2017)Börsenplätze QSC-Aktie:1,797 EUR -7,23% (07.08.2017, 12:58)Tradegate-Aktienkurs QSC-Aktie:1,808 EUR -7,76% (07.08.2017, 13:13)ISIN QSC-Aktie:DE0005137004