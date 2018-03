Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die QSC AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF) ist der Digitalisierer für den deutschen Mittelstand. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz in den Bereichen Cloud, Internet of Things, Consulting, Telekommunikation und Colocation begleitet QSC ihre Kunden sicher in das digitale Zeitalter. Eine cloudbasierte Bereitstellung sämtlicher Services bietet erhöhte Schnelligkeit, Flexibilität und Verfügbarkeit. Eigene TÜV- und ISO-zertifizierte Rechenzentren in Deutschland sowie das bundesweite All-IP-Netz der QSC AG bilden dabei die Grundlage für höchste Ende-zu-Ende-Qualität und Sicherheit. Die Kunden profitieren von innovativen Produkten und Dienstleistungen aus einer Hand, die sowohl im Direktvertrieb als auch über Partner vermarktet werden.



Das Unternehmen wurde 1997 als Beratungsgesellschaft gegründet. Nach dem Börsengang im April 2000 hat QSC zunächst ein bundesweites Breitbandnetz aufgebaut und schon bald damit begonnen, weitere Grundsteine für das heutige umfassende Portfolio zu legen. So wurde 2006 das Sprach- und Daten-Netz zu einem IP-basierten "Next Generation Network" umgebaut. Gleichzeitig erfolgte die Akquisition des auf Richtfunk spezialisierten Netzanbieters Broadnet AG aus Hamburg. Vier Jahre später übernahm QSC den Housing- und Hosting-Spezialisten IP Partner AG aus Nürnberg und im Jahre 2011 den IT-Consulting- und IT-Outsourcing-Anbieter INFO AG aus Hamburg. Die Verschmelzung dieser Unternehmen fand im August 2013 statt.



Die QSC AG zählt damit zu den wenigen Anbietern, die vom Rechenzentrum bis hin zum Arbeitsplatz das gesamte Leistungsspektrum an IT und TK-Leistungen mit so genannter Ende-zu-Ende-Qualität abdecken und ihren Kunden eine gleichbleibend hohe Qualität entlang der gesamten Wertschöpfungskette anbieten kann.



QSC beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiter und ist seit 2000 börsennotiert. Mehr als 30.000 Unternehmen aller Größenordnungen und unterschiedlicher Branchen zählen heute zu ihren Kunden. (26.03.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - QSC-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten erneut zum Kauf der Aktie des auf Geschäftskunden spezialisierten Telekom-Anbieters QSC AG (ISIN: DE0005137004, WKN: 513700, Ticker-Symbol: QSC, NASDAQ OTC-Symbol: QSCGF).Der Kölner Cloud- und Telekommunikationsanbieter habe nach drei Jahren mit heftigen Verlusten in Folge im Jahr 2017 mit 5,1 Mio. Euro wieder einen Gewinn ausweisen können. "Das Jahr 2017 ist für uns positiv verlaufen. Erstmals hatten wir auch keine Sonderaufwendungen zu verzeichnen und entwickeln uns rein operativ seit drei Jahren bezüglich des Umbaus der Organisation und der strategischen Ausrichtung als Digitalisierer für den Mittelstand erfreulich", so CFO Stefan A. Baustert im Gespräch mit der "Vorstandswoche".Die eigenen Ziele für das Jahr 2017 habe QSC erfüllt. Das EBITDA habe einen Wert von 38,3 Mio. Euro erreicht. Der Free Cashflow habe bei 12,6 Mio. Euro gelegen und die bereits angehobene Prognose übertreffen können. Gegenüber dem Vorjahr seien die Einnahmen plangemäß weiter rückläufig. Sinkende Umsätze seien im Outsourcing und im TK-Geschäft mit Wiederverkäufern zu verzeichnen gewesen. Starkes Wachstum hätten die Kölner im Segment Cloud erzielt. Die Einnahmen hätten um mehr als 50% auf fast 28 Mio. Euro expandiert. Der Segmentbeitrag aus Cloud sei mit 0,5 Mio. Euro erstmals positiv gewesen. Die Einheit Consulting habe weitgehend stabile Umsätze bei einem Segmentergebnis von 5,4 Mio. Euro erzielt.Einbußen habe die Gesellschaft im Bereich Outsourcing erlitten. Der Umsatz und das Segmentergebnis hätten sich deutlich reduziert. Grund sei einerseits, dass sich dieses Geschäft wandle und die Umsätze zum Segment Cloud migrieren würden. Andererseits habe sich ein Großkunde verabschiedet und für einen globalen IT-Dienstleister entschieden. Ein weiterer Kunde werde im Verlauf des zweiten Halbjahrs 2018 ebenfalls wegfallen. "Dieser Kunde hat sich aus Preisgründen für einen indischen Anbieter entschieden, um die eigenen Kosten deutlich zu senken. Hier hat offensichtlich der Preis eine größere Rolle gespielt als die Qualität", erkläre Baustert.Zweigeteilt sei nach wie vor das Segment Telekommunikation. "Unser TK-Geschäft mit Firmenkunden entwickelt sich sehr positiv". Mit Firmenkunden setze QSC mehr als 90 Mio. Euro um. Das Geschäft sei hoch profitabel. "Unsere Segmentmarge im gesamten TK-Geschäft lag 2017 bei 22% nach 20% im Vorjahr. In diesem Segmentergebnis sind Umsätze von gut 97 Mio. Euro aus dem Geschäft mit Wiederverkäufern inkludiert, die bekanntlich kaum Marge machen. Die reine Marge mit Firmenkunden ist außerordentlich stark." Insgesamt habe QSC 2017 Umsätze im TK-Segment von knapp 190 Mio. Euro und einen Segmentbeitrag von 41,5 Mio. Euro erzielt.Selbst das margenschwache Geschäft mit Wiederverkäufern habe sich ein wenig besser entwickelt als geplant. "Im zweiten Halbjahr 2017 konnte der Umsatz gesteigert werden, da es bei einem Wettbewerber technische Probleme gab und 2 Marktteilnehmer sich sogar aus dem Voice-Wholesale-Markt zurückgezogen haben. Das hat uns geholfen", so Baustert.Nach Einschätzung der Vorstandswoche sei auch ein Verkauf von Plusnet möglich. Derartige Geschäfte würden durchaus mit dem 6fachen EBITDA gehandelt. Das würde nach Einschätzung der Experten einem Wert von fast 250 Mio. Euro entsprechen. Aktueller QSC-Börsenwert: 176 Mio. Euro.QSC habe den Turnaround erreicht. In den rückläufigen Geschäftssegmenten würden auch weiterhin Kostenanpassungen erfolgen, auch wenn die Restrukturierung insgesamt abgeschlossen sei. Um allerdings das EBITDA zu steigern, müsse der Umsatz rauf. "Wir sind kostentechnisch durch und müssen mittelfristig den Umsatz steigern, um den Gewinn zu verbessern", so Baustert. Für 2018 werde dies noch nicht der Fall sein. Die Einnahmen würden sich 2018 mit 345 bis 355 Mio. Euro nochmals marginal reduzieren. Verantwortlich dafür seien der Bereich Outsourcing und voraussichtlich auch das Segment Wiederverkäufer.Steigende Umsätze erwarte Baustert im Bereich Consulting dank SAP-Hana-Projekte und im Cloud-Geschäft. "Unser Cloud-Geschäft wird auch 2018 zweistellig wachsen. Aber nicht mehr um über 50% wie im Vorjahr. Ich bin zuversichtlich, dass wir erneut viele Kunden für unsere Cloud-Lösung gewinnen werden." Das EBITDA erwarte der CFO erneut zwischen 35 und 40 Mio. Euro und den Free Cashflow bei mehr als 10 Mio. Euro. Das Nettoergebnis dürfte erneut positiv ausfallen. Die Abschreibungen würden sich 2018 reduzieren und auf ca. 28 Mio. Euro belaufen.Die Experten würden QSC weiterhin für einen spannenden Turnaround-Kandidaten halten. Sollte Plusnet im neuen Gewand sogar zu einem sehr guten Preis verkauft werden, habe die Aktie sehr hohes Potenzial.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten erneut zum Kauf der QSC-Aktie. (Analyse vom 26.03.2018)