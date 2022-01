Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

44,54 EUR +4,02% (19.01.2022, 20:07)



XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

43,56 EUR +2,01% (19.01.2022, 17:35)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten 1.200 hiervon am Standort in Hilden. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (19.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Die Aktie des Diagnostikunternehmens QIAGEN springe am frühen Mittwochabend an, nachdem alte Übernahmespekulationen neu aufflammen würden. Zeitweise klettere der Kurs um knapp vier Prozent, weil angeblich bioMérieux ( ISIN FR0013280286 WKN A2DXZH ) aus Frankreich immer noch an einem Geschäft mit dem Unternehmen interessiert sein solle.Ein Deal könnte QIAGEN mit 54 Euro pro Aktie bewerten, so eine "uncooked"-Warnung vom Researchdienst Betaville. Es werde spekuliert, dass bioMérieux mit drei Banken eine Finanzierung für eine mögliche Transaktion eingefädelt habe.Die neuesten Nachrichten kämen nach einem Bericht von Betaville im letzten Monat, demnach bioMérieux Berater engagiert und eine Bankfinanzierung in Auftrag gegeben habe. Bloomberg habe ursprünglich Anfang November berichtet, dass QIAGEN das Übernahmeinteresse des französischen Diagnostikunternehmens bioMérieux geweckt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze QIAGEN-Aktie: