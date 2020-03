Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:

37,23 EUR +0,11% (04.03.2020, 12:30)



ISIN QIAGEN-Aktie:

NL0012169213



WKN QIAGEN-Aktie:

A2DKCH



Ticker-Symbol QIAGEN-Aktie:

QIA



NYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:

QGEN



Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (04.03.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V.(ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN).Der US-Laborausrüster Thermo Fisher habe für QIAGEN am 03.03. ein öffentliches Übernahmeangebot von 39,00 Euro je Aktie in bar angekündigt. Bezüglich des Übernahmeangebots hätten die Vorstände beider Unternehmen einstimmig zugestimmt. Die QIAGEN-Aktionäre müssten den Konditionen des Übernahmeangebots auf einer außerordentlichen Hauptversammlung zustimmen. Die Mindestannahmeschwelle belaufe sich auf 75%, womit Thermo Fisher im Anschluss an eine Übernahme, einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag umsetzen könnte. Der Preis je Aktie entspreche einem Aufschlag von 23% zum Schlusskurs vom 02.03. (31,80 Euro). Die Transaktion solle in der ersten Hälfte des Jahres 2021 abgeschlossen werden, unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Prüfungen.Der Analyst sehe keine kartellrechtlichen Schwierigkeiten. Die Aktie habe auf das Übernahmeangebot mit einem Kursaufschlag (03.03.: +17%) reagiert. Bereits im November 2019 seien erste Übernahmespekulationen aufgekommen, wobei von der Nachrichtenagentur Bloomberg auch der Name von Thermo Fisher als Interessent genannt worden sei. Im Dezember 2019 sei QIAGEN Übernahmegespräche mit nicht genannten Interessenten abgeschlossen. Die Höhe des Übernahmeangebots liege 15% über dem bisherigen Kursziel von 34,00 Euro für die QIAGEN-Aktie. Den Übernahmepreis erachte der Analyst in Anbetracht der operativen und strategischen Schwierigkeiten des Unternehmens als angemessen. Unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklung habe er seine Bewertungsmethodik für die QIAGEN-Aktie vom Discounted-Cashflow-Model auf Höhe der Übernahmeofferte umgestellt.Das Votum für die QIAGEN-Aktie lautet weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 34,00 auf 39,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 04.03.2020)Börsenplätze QIAGEN-Aktie:XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:37,21 EUR +0,24% (04.03.2020, 12:16)